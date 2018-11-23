На жителя Краснодара завели дело за то, что выбросил лабрадора с балкона

В Краснодаре против мужчины, выбросившего собаку из окна, возбудили уголовно дело

Инцидент произошел утром 11 ноября на ул. Гагарина в пос. Знаменском. По данным следствия, 28-летний местный житель выкинул с балкона четвертого этажа свою собаку породы лабрадор.

Свидетелями случившегося стали соседи мужчины, а видеозаписи с места происшествия попали в сеть. На одной из них мужчина спускается по балконам на землю, а потом идет забирать собаку. По словам очевидцев, мужчина был пьян.

UPD: В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили порталу Юга.ру, что подозреваемого задержали, он дал признательные показания. Мужчина заявил, что причиной его поступка стала злость на собаку, которая якобы мешала ему отдыхать.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животным), он находится под подпиской о невыезде. Проводится ветеринарная экспертиза, которая установит степень тяжести полученных животным травм.

Ход расследования контролирует прокуратура. В ведомстве уточнили, что собаку у мужчины отобрали.

«После вмешательства общественности и ветеринаров животное удалось спасти, после чего собаку передали на содержание другим лицам», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, также на этой неделе уголовное дело возбудили против краснодарца, который выкинул из окна многоэтажки от 10 до 15 кошек.