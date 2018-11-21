В Краснодаре возбудили уголовное дело после того, как из окна выбросили кошек
В Краснодаре возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными после инцидента, который произошел 8 ноября
Мужчина, подозреваемый в совершении преступления, отрицает свою вину. Он утверждает, что выпустил животных через дверь. Его показания не совпадают с тем, что рассказали в полиции очевидцы.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение в отношении нескольких животных). Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
Как писали Юга.ру, 8 ноября в Краснодаре неизвестный выкинул из окна многоэтажки от 10 до 15 кошек. Дверь квартиры, из которой выбросили животных, в день происшествия никто не открыл, полиция назначила проверку по факту жестокого обращения с животными.
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