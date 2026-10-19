Дождь и сильный ветер. Публикуем прогноз погоды в Краснодаре и крае в начале недели

Синоптики сообщили, какая погода ожидается на Кубани 19 и 20 октября

Краевой гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Краснодаре и крае на 19 и 20 октября.

В Краснодаре прогнозируют дождь с порывами ветра до 14 м/с. Температура воздуха днем составит 17–20 °C, ночью — 12–14 °C.

В крае также ожидается дождь, местами ливень с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 25 м/с. Ночью и утром возможен туман. Температура воздуха днем — 15–20 °C, ночью похолодает до 10 °C.