Дождь и сильный ветер. Публикуем прогноз погоды в Краснодаре и крае в начале недели

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики сообщили, какая погода ожидается на Кубани 19 и 20 октября

Краевой гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Краснодаре и крае на 19 и 20 октября. 

В Краснодаре прогнозируют дождь с порывами ветра до 14 м/с. Температура воздуха днем составит 17–20 °C, ночью — 12–14 °C.

В крае также ожидается дождь, местами ливень с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 25 м/с. Ночью и утром возможен туман. Температура воздуха днем — 15–20 °C, ночью похолодает до 10 °C. 

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В горах региона прохладнее. Днем столбики термометров покажут 7–12 °C, а ночью опустятся до 3 °C. На Черноморском побережье днем ожидается 18–23 °C, ночью — 11–16 °C.

Как писали Юга.ру, 16 октября залповый ливень размыл пляжи Анапы с привозным песком.

Краснодар общество Погода

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Дождь и сильный ветер. Публикуем прогноз погоды в Краснодаре и крае в начале недели

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