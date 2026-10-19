В Краснодаре подростковая преступность выросла на 3,5%

В Краснодаре за 2026 год подростки совершили 118 преступлений и 818 правонарушений

Известно, что 129 несовершеннолетних совершили 118 преступлений, а также 818 административных правонарушений. Самыми распространенными стали кражи ценностей, продуктов из магазинов и денег с банковских счетов. Помимо этого, на подростков пришлось 818 административных правонарушений.

16 октября пресс-служба МВД Краснодара сообщила , что в 2026 году в городе увеличился уровень подростковой преступности на 3,5%.

Пятнадцать преступлений было совершено группами подростков, еще в 26 случаях несовершеннолетние действовали совместно со взрослыми. В трех случаях подростки находились в состоянии алкогольного опьянения, еще 13 оказались связаны с незаконным оборотом наркотиков.

При этом количество преступлений в отношении самих несовершеннолетних снизилось на 12,4% — зарегистрировано 340 таких деяний. Среди них — кражи, мошенничества, грабежи и причинение вреда здоровью.