В Краснодаре подростковая преступность выросла на 3,5%

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре за 2026 год подростки совершили 118 преступлений и 818 правонарушений

16 октября пресс-служба МВД Краснодара сообщила, что в 2026 году в городе увеличился уровень подростковой преступности на 3,5%. 

Известно, что 129 несовершеннолетних совершили 118 преступлений, а также 818 административных правонарушений. Самыми распространенными стали кражи ценностей, продуктов из магазинов и денег с банковских счетов. Помимо этого, на подростков пришлось 818 административных правонарушений.

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Пятнадцать преступлений было совершено группами подростков, еще в 26 случаях несовершеннолетние действовали совместно со взрослыми. В трех случаях подростки находились в состоянии алкогольного опьянения, еще 13 оказались связаны с незаконным оборотом наркотиков. 

При этом количество преступлений в отношении самих несовершеннолетних снизилось на 12,4% — зарегистрировано 340 таких деяний. Среди них — кражи, мошенничества, грабежи и причинение вреда здоровью.

Как писали Юга.ру, в 2026 году в России зафиксировали рекордное за 15 лет число тяжких преступлений.

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