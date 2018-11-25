В Краснодаре мужчина в спортивном костюме до смерти избил кота

В Краснодаре мужчина забил дворового кота ногами до смерти

В полицию обратилась жительница многоквартирного дома по улице Западный обход. Она рассказала, что нашла возле своего подъезда мертвого кота, которого она раньше приютила и подкармливала.

Прибывший на место полицейский установил, что животное умерло насильственной смертью. Он нашел свидетеля, который заметил убийство кота с балкона, и изучил камеры видеонаблюдения. На них видно, как мужчина в сером спортивном костюме несколько раз ударил животное ногами и скрылся.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность мужчины, проводится проверка, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Он добавил, что жильцы дома регулярно жаловались на агрессивное поведение дворового кота.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре возбудили уголовное дело против местного жителя, который выкинул из окна многоэтажки от 10 до 15 кошек. Также в середине ноября мужчина выбросил из окна своей квартиры в поселке Знаменском лабрадора. По его словам, собака мешала ему отдыхать.