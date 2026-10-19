В Анапе сильный прибой и шквалистый ветер вынесли судно на берег
Шторм выбросил спасательное судно на мель у пляжа «Джемете» в Анапе
19 октября паблик «Краснодар | Телетайп» опубликовал фото, сделанные на пляже поселка Джемете под Анапой. На кадрах видно, что из-за разгулявшейся непогоды спасательный катер оказался на мели.
Информации о пострадавших среди членов экипажа или о повреждениях корпуса судна не поступало. Местные власти никак не комментируют ЧП.
Дождь и сильный ветер:
Это не первый подобный случай в этих местах. В конце ноября 2023 года в районе Анапы во время мощного шторма на мель выбросило сухогруз Blue Shark под флагом Белиза. На его борту находился 21 человек — граждане Сирии, Индии и Египта. Снять сухогруз с мелководья удалось почти через месяц — 23 декабря.
19 октября в Анапе действует штормовое предупреждение. Однако туристов это не пугает — они продолжают заходить в воду.
Как писали Юга.ру, 16 октября залповый ливень размыл пляжи Анапы с привозным песком.