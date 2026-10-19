В Анапе сильный прибой и шквалистый ветер вынесли судно на берег

Краснодарский край

Распечатать

  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Краснодар | Телетайп»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Краснодар | Телетайп»

Шторм выбросил спасательное судно на мель у пляжа «Джемете» в Анапе

19 октября паблик «Краснодар | Телетайп» опубликовал фото, сделанные на пляже поселка Джемете под Анапой. На кадрах видно, что из-за разгулявшейся непогоды спасательный катер оказался на мели.

Информации о пострадавших среди членов экипажа или о повреждениях корпуса судна не поступало. Местные власти никак не комментируют ЧП.

Дождь и сильный ветер:

Это не первый подобный случай в этих местах. В конце ноября 2023 года в районе Анапы во время мощного шторма на мель выбросило сухогруз Blue Shark под флагом Белиза. На его борту находился 21 человек — граждане Сирии, Индии и Египта. Снять сухогруз с мелководья удалось почти через месяц — 23 декабря.

19 октября в Анапе действует штормовое предупреждение. Однако туристов это не пугает — они продолжают заходить в воду.

Как писали Юга.ру, 16 октября залповый ливень размыл пляжи Анапы с привозным песком.

Анапа Погода Судоходство

Новости

Баржа со стройки «Геленджик Марины» села на мель после непогоды
Во время дефицита топлива: власти Краснодара покупают два электромобиля за 7,3 млн рублей
Только 12% жителям Кубани зарплаты полностью хватает на все расходы — опрос
В Анапе сильный прибой и шквалистый ветер вынесли судно на берег
В Краснодаре подростковая преступность выросла на 3,5%
Дождь и сильный ветер. Публикуем прогноз погоды в Краснодаре и крае в начале недели

Лента новостей

Детский сад, поликлиника и спорткомплекс рядом с домом
Сегодня, 10:00 Реклама
Детский сад, поликлиника и спорткомплекс рядом с домом
Как устроен микрорайон «Горные Высоты» в Майкопе
В Краснодаре открыли дорогу к аэропорту
Вчера, 11:27
В Краснодаре открыли дорогу к аэропорту
Но с ограничениями
Взобраться на Спящего Черкеса
16 октября, 17:49
Взобраться на Спящего Черкеса
Зачем идти на плато Черногор неподалеку от Лаго-Наки

Реклама на сайте