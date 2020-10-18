Футболист «Краснодара» Классон из-за травмы не смог доиграть матч с «Рубином»
Главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев 17 октября сообщил, что у полузащитника команды проблемы со здоровьем
Накануне «Краснодар» одержал победу над «Рубином» в домашней игре чемпионата России. У хозяев в основе вышли сразу три новичка команды. Шведский полузащитник «быков» Виктор Классон вышел на замену на 46-й минуте, но не доиграл матч до конца — на 83-й он покинул поле.
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На послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев рассказал, что из-за паузы на матчи сборных были проблемы с составом:
«Накопилась усталость и у Берга, и у Классона, и у Мартыновича есть определенные проблемы. Газинский тоже приехал с недомоганием».
На вопрос журналиста, что случилось со шведским вингером, Мусаев ответил:
«У Классона проблема с приводящей мышцей, он не смог доиграть. Думаю, что-то серьезное».
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