«Галицкий считает, что людям нужно зрелище, а не конвейер». Мусаев объяснил философию «Краснодара»
13 октября «Матч ТВ» опубликовал большое интервью с главным тренером футбольного клуба «Краснодар» Мурадом Мусаевым
В беседе с обозревателем «Матч ТВ» Евгением Дзичковским Мусаев рассказал о том, как команда живет в условиях пандемии, о молодых игроках и в частности о Шапи, о трансферах и философии «быков».
Говоря о стиле игры «Краснодара», журналист высказал предположение, что атакующая игра превращается для клуба в самоцель, что может сказаться на результате. В ответ тренер объяснил, что команда на поле стремится показать такую игру, какую нужно показать зрителям по мнению основателя клуба Сергея Галицкого.
«Владелец клуба считает, что люди, пришедшие в выходной день на игру любимой команды, должны увидеть зрелище, а не конвейер. Футбол обязан дарить эмоции, быть праздником — для Сергея Николаевича это главное. Кубки, добытые с помощью унылой игры, никому не нужны — вот что задает направление всей клубной философии, от детских команд до главной. Достижение результата через атаку, комбинации, короткий и средний пас. Такова цель», — сказал Мусаев.
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При этом наставник команды признал, что «по объективным причинам» не все матчи получаются яркими.
«В такие моменты нужно стремиться добывать очки за счет других качеств — дисциплины, концентрации, самоотдачи», — отметил он.
На вопрос о том, как Галицкий реагирует на игру и на итоги сезона, Мусаев ответил, что неприятные разговоры случаются — «это часть футбола».
«Галицкий хочет выигрывать всегда и во всем, а уж на футбольном поле — в особенности, понятно без дополнительных слов. (…) Было бы странно, если бы у нас совпадали позиции по всем вопросам, и он только гладил бы меня по голове. От непростых бесед никуда не деться», — резюмировал тренер.
Увидеть иргу «Краснодара» можно будет 17 октября. В этот день «горожане» проведут домашний матч чемпионата России против казанского «Рубина». 20 октября «быки» во Франции встретятся с «Ренном» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
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Ранее Юга.ру писали, что в одном из прошлых интервью Мурад Мусаев рассказал, что может разозлить Галицкого, а бывший игрок черно-зеленых делился воспоминаниями о том, что основатель клуба активно участвовал в тренировочном процессе команды и не выпускал футболистов с базы, пока они не пройдут восстновление.
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