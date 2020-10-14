«Галицкий считает, что людям нужно зрелище, а не конвейер». Мусаев объяснил философию «Краснодара»

В беседе с обозревателем «Матч ТВ» Евгением Дзичковским Мусаев рассказал о том, как команда живет в условиях пандемии, о молодых игроках и в частности о Шапи, о трансферах и философии «быков».

Говоря о стиле игры «Краснодара», журналист высказал предположение, что атакующая игра превращается для клуба в самоцель, что может сказаться на результате. В ответ тренер объяснил, что команда на поле стремится показать такую игру, какую нужно показать зрителям по мнению основателя клуба Сергея Галицкого.

«Владелец клуба считает, что люди, пришедшие в выходной день на игру любимой команды, должны увидеть зрелище, а не конвейер. Футбол обязан дарить эмоции, быть праздником — для Сергея Николаевича это главное. Кубки, добытые с помощью унылой игры, никому не нужны — вот что задает направление всей клубной философии, от детских команд до главной. Достижение результата через атаку, комбинации, короткий и средний пас. Такова цель», — сказал Мусаев.