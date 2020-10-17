«Краснодар» обыграл «Рубин» в матче РПЛ

«Краснодар» 17 октября в обновленном составе сыграл с «Рубином» в РПЛ

У «быков» в основном составе на поле вышли сразу три новых спортсмена: защитник Евгений Чернов, нападающий Евгений Марков и полузащитник Алексей Ионов. Капитаном черно-зеленых стал голкипер Матвей Сафонов, которого в октябре впервые вызвали в сборную России.

Игра 11-го тура Российской премьер-лиги Тинькофф прошла на стадионе «Краснодар» и закончилась со счетом 3:1.

Первый мяч встречи забил Реми Кабелла (45+1), реализовав пенальти в ворота «Рубина». Второй гол на 52-й минуте матча в ворота казанцев отправил Кристоффер Олссон. Третий мяч забил Маркус Берг (90+2). Ответный мяч в ворота черно-зеленых отправил Карл Старфельт (90+4).

В составе «Рубина» во втором тайме на поле вышел воспитанник и бывший игрок «Краснодара» Иван Игнатьев, который перешел в казанскую команду в декабре 2019 года.