«Краснодар» обыграл «Рубин» в матче РПЛ

Краснодарский край

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«Краснодар» 17 октября в обновленном составе сыграл с «Рубином» в РПЛ

Игра 11-го тура Российской премьер-лиги Тинькофф прошла на стадионе «Краснодар» и закончилась со счетом 3:1.

У «быков» в основном составе на поле вышли сразу три новых спортсмена: защитник Евгений Чернов, нападающий Евгений Марков и полузащитник Алексей Ионов. Капитаном черно-зеленых стал голкипер Матвей Сафонов, которого в октябре впервые вызвали в сборную России.

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Первый мяч встречи забил Реми Кабелла (45+1), реализовав пенальти в ворота «Рубина». Второй гол на 52-й минуте матча в ворота казанцев отправил Кристоффер Олссон. Третий мяч забил Маркус Берг (90+2). Ответный мяч в ворота черно-зеленых отправил Карл Старфельт (90+4).

В составе «Рубина» во втором тайме на поле вышел воспитанник и бывший игрок «Краснодара» Иван Игнатьев, который перешел в казанскую команду в декабре 2019 года.

Следующий матч «быки» сыграют во Франции против «Ренна» в Лиге чемпионов. Игра начнется в 22:00. Домашняя игра со «Спартаком» в рамках РПЛ пройдет 24 октября.

Американский футбол РПЛ ФК «Краснодар» ФК «Рубин»

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