Вингер «Краснодара» Классон потерял в стоимости больше всех среди игроков российского чемпионата

Перед новым сезоном РПЛ Transfermarkt обновила стоимости всех игроков российского чемпионата. Больше всех подорожал 22-летний игрок ЦСКА Никола Влашич — его стоимость выросла на 4,5 млн евро и теперь составляет 22 млн евро. В «Краснодаре» подорожал 25-летний бразильский полузащитник Масиэл Вандерсон. Теперь он стоит 11 млн евро (+2 млн евро). Также на 1,2 млн евро прибавил в стоимости Даниил Уткин. Голкипер Матвей Сафонов, защитник Кристиан Рамирес, полузащитник Кайо подорожали на 500 тыс. евро. Защитник Сергей Петров и полузащитник Кристофер Олсен прибавили в стоимости по 200 тыс. евро, до 5 и 3,5 млн евро соответственно.

Больше всех в стоимости потерял 28-летний шведский полузащитник Виктор Классон — он стал дешевле на 3,5 млн евро и теперь оценивается в 10 млн евро. Это связано с тем, что из-за травмы футболист за сезон ни разу не вышел на поле и пропустил больше года. Также из-за травмы в этом сезоне подешевел на 1 млн евро французский игрок Реми Кабелла — он теперь тоже стоит 10 млн евро. Упал в цене еще один уже бывший игрок «Краснодара» Станислав Крицюк — на 1,2 млн евро.

Также у «Краснодара» в цене потеряли центральные защитники Александр Мартынович (-800 тыс. евро) и Егор Сорокин (-500 тыс. евро), Руслан Камболов (-200 тыс. евро), Дмитрий Стоцкий (-800 тыс. евро), Ари (-400 тыс. евро), Маркус Берг (-100 тыс. евро).

Напомним, 19 июля главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил, что вратарь «быков» Станислав Крицюк досрочно покинул команду. А 23 июля стало известно об уходе трех игроков из состава команды: хавбека Мануэла Фернандеша, защитника Йона Гудни Фьолусона и 21-летнего воспитанника Академии «Краснодара» Артема Голубева. 29 июля в клуб вернулся защитник Игорь Смольников.