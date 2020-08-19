«Я даже не победу назвал бы самым важным событием вечера. Классон вернулся!»
«Готова Тула физически заметно лучше, и все снова упиралось в реализацию, пока есть свежесть в ногах…» Артур Каратай анализирует матч ФК «Краснодар» с тульским «Арсеналом».
— Наверное, к этой отметке в 10% посещаемости привыкнуть невозможно. Но даже такой футбол на стадионе заметно лучше постоянного просмотра по ТВ. Живая картинка всегда дает возможность оценивать происходящее гораздо целостнее, особенно в плане командного движения. Я вчера перед началом матча дал себе слово: не буду уповать на то, что видел по телевизору, и попробую оценить общекомандную динамику «Краснодара» с чистого листа. Ну, что скажешь, хорошо, что к моменту, когда команда исчерпала свой ресурс, счет уже был весьма комфортным.
Ну то есть я смотрел оба матча «Арсенала» в первых турах. Не нужно быть экспертом, чтобы понимать: команда, не ставящая автобусов и уступающая в классе, — самый комфортный вариант для «Краснодара». Только вот готова Тула физически заметно лучше, и все снова упиралось в реализацию, пока есть свежесть в ногах. Ок, набили в первом тайме десять ударов, забили красивый гол, получили перевес, навладели под 70%. И вот тут начались сложности.
Во-первых, замена травмированного Кабеллы на Шапи в перерыве сразу же ослабила выход из обороны в атаку. О серьезности повреждения у француза пока ничего не сообщалось, но будем надеяться, что обследование не покажет ничего существенного. Во-вторых, сам «Арсенал» прибавил и во втором тайме чуть улучшил и владение, да и по ударам «Краснодар» превзошел. Справедливости ради, в обороне «быки» выглядели сконцентрированно, и до реальных голевых моментов, по сути, не доходило. Очень помог гол Берга после классного паса Газинского в середине тайма: второй мяч поубавил пыл Тулы, и напряжение постепенно сошло к нулю.
Но я даже не победу назвал бы самым важным событием вечера. Классон вернулся! После 450 дней ожидания, кучи неприятных слухов швед вышел на позицию под Бергом. И, ей-богу, у него было хорошее, бодрое движение, привычные ему резкость и скорость принятия решений. Был на замене и Вильена, но его Мусаев предпочел оставить на скамейке. В субботу у «Краснодара» выезд в Екатеринбург, после чего у команды будут два важнейших домашних матча с ЦСКА и «Ростовом» — и вот там Мусаеву точно понадобятся все имеющиеся ресурсы.
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