«Я даже не победу назвал бы самым важным событием вечера. Классон вернулся!»

— Наверное, к этой отметке в 10% посещаемости привыкнуть невозможно. Но даже такой футбол на стадионе заметно лучше постоянного просмотра по ТВ. Живая картинка всегда дает возможность оценивать происходящее гораздо целостнее, особенно в плане командного движения. Я вчера перед началом матча дал себе слово: не буду уповать на то, что видел по телевизору, и попробую оценить общекомандную динамику «Краснодара» с чистого листа. Ну, что скажешь, хорошо, что к моменту, когда команда исчерпала свой ресурс, счет уже был весьма комфортным.

Ну то есть я смотрел оба матча «Арсенала» в первых турах. Не нужно быть экспертом, чтобы понимать: команда, не ставящая автобусов и уступающая в классе, — самый комфортный вариант для «Краснодара». Только вот готова Тула физически заметно лучше, и все снова упиралось в реализацию, пока есть свежесть в ногах. Ок, набили в первом тайме десять ударов, забили красивый гол, получили перевес, навладели под 70%. И вот тут начались сложности.