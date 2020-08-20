Футболист «Краснодара» Классон рассказал о травме и о том, чем занимался 450 дней без футбола

Игрок ФК «Краснодар» Виктор Классон в августе дал интервью, в котором рассказал о периоде восстановления после травмы

Напомним, в июне 2019 года Виктор Классон порвал «кресты» и повредил мениск в матче сборной Швеции против Испании, в время которого он столкнулся с Жорди Альбой. Спортсмену потребовалось 450 дней, чтобы снова вернуться на поле. «Чемпионат» взял интервью у шведского футболиста. Вот о чем шла речь. Про травму Классон рассказал, что у него был микс из травм: «кресты», мениск и хрящи. Доктор сразу предупредил, что реабилитация займет много времени, а после второй операции стало ясно, что потребуется еще год. Спортсмен отметил, что «Краснодар» предоставил ему всех необходимых врачей. По мнению нападающего, все травмы он получил в один момент, так как при разрыве «крестов» часто есть сопутствующие повреждения.

Всего Классон перенес три операции: первую сделали сразу после травмы, вторую на хрящ — через пару недель, а третью — во время перерыва на коронавирус. Последняя стала бонусной: колено почистили и убедились, что оно готово к нагрузкам. Кроме того, футболист три месяца провел на костылях. Это время он назвал самым тяжелым: «Не можешь ничего взять в руки, сходить нормально в магазин — все время на костылях». Это было необходимо из-за хряща: после операции, когда наращиваешь новый, нельзя оказывать давление на колено.

Про время, за которое он наберет прежнюю форму Классон отметил, что до травмы его форма с каждым днем становилась лучше и он чувствовал себя неприкосновенным и сильным. Сейчас он понимает, что ему нужно много времени и придется много работать в зале над телом. Пока что игрок вышел на поле на 15 минут, в дальнейшем планирует увеличивать промежутки до 25 или 40 минут.

Про слезы и поддержку Интервьюер отметил, что спортсмена на поле встретили бурными овациями. Классон признался, что такая поддержка вдохновила его еще во время разминки. Болельщики на протяжении всего периода восстановления писали ему и спрашивали, как здоровье. Сам спортсмен посещал домашние матчи «быков» и после восстановления сказал одноклубникам, что больше никогда не будет жаловаться на усталость. Во время восстановления Классона посещали мысли закончить карьеру, однако он старался сменять эти мысли на положительные. Он объяснил это своей упрямостью, а также тем, что его все время поддерживала семья, клуб, болельщики.

«Я не был в депрессии. Иногда плакал, но большее время был на позитиве. Мне кажется, нужно совмещать психологическую работу с физической: если ты силен ментально, то восстановишься гораздо быстрее. Я стал больше ценить многие вещи: нахождение на поле, жизнь в целом. Как я уже сказал, не буду жаловаться на усталость, на другие неважные вещи. Я стал сильнее», — поделился футболист.