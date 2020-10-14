В Адыгее зафиксировали рекордное число зараженных COVID-19 за сутки и один летальный исход

Адыгея

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Оперштаб Адыгеи 14 октября сообщил, что в республике за сутки выявили 51 новый случай коронавируса — это максимальный показатель за все время

Напомним, за прошлые сутки в России зарегистрировали 14 тыс. 231 нового носителя коронавируса — это новый рекорд по приросту заболеваемости с начала пандемии. При этом с 9 октября цифры в сводках день за днем обновляют максимальный показатель.

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Так, в Адыгее 14 октября за сутки зарегистрирован 51 новый случай COVID-19. В региональном оперативном штабе сообщили, что это самый высокий показатель суточного прироста заболевших с середины июля. Последний раз более полусотни заражений коронавирусом медики регистрировали в начале июля.

Кроме того, к 14 октября число жертв коронавируса в Адыгее увеличилось до 39 человек. В инфекционном госпитале умерла 58-летняя жительница Майкопа.

«Лабораторные исследования подтвердили, что причиной смерти стал COVID-19», — отметили в оперативном штабе Адыгеи.

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По данным республиканского оперштаба на 14 октября, за время пандемии в Адыгее заразились коронавирусом 4 тыс. 699 человек, на лечении находятся 764 пациента (+51 за сутки). Выздоровели 3 тыс. 896 пациентов.

В связи с увеличением темпов заболеваемости в регионе, как и по всей России, власти Адыгеи попросили руководителей предприятий республики перевести максимальное количество сотрудников на удаленку. А глава региона Мурат Кумпилов поручил увеличить коечный фонд в ковид-госпиталях региона на 200 мест.

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