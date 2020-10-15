В России зафиксировали рекордное число умерших пациентов ковид-госпиталей за сутки
Власти Краснодарского края 15 октября сообщили о 106 новых случаях инфицирования COVID-19 и 4 летальных исходах
По данным федерального оперштаба, в России за последние сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 13 тыс. 754 человек. При этом только у 24,9% инфицированных не было типичных проявлений болезни, уточнил RT. Всего к 15 октября в России зарегистировали 1 млн 354 тыс. 163 случая COVID-19 в 85 регионах страны.
За прошлый день по всей стране скончались 286 больных коронавирусом. Это максимальный показатель за все время пандемии в стране. Согласно официальным данным, за время распространения COVID-19 в России зарегистировали в общей сложности 23 тыс. 491 летальный случай среди инфицированных. При этом полностью выздоровели 1 млн 48 тыс. 97 человек (+8 тыс. 392 за сутки).
Больше всего новых случаев выявили за прошлые сутки в Москве — 3 тыс. 942, в Санкт-Петербурге — 638, в Московской области — 439.
В ЮФО и СКФО ситуация развивается так: Ростовская область — 281, Ставропольский край — 163, Крым — 163, Краснодарский край — 106, Дагестан — 84, Кабардино-Балкария — 82, Карачаево-Черкесия — 80, Адыгея — 51, Ингушетия — 48, Северная Осетия — 40, Севастополь — 35, Чечня — 6.
Как рассказали в оперштабе Краснодарского края, 106 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в 24 муниципалитетах. Среди заболевших 59 женщин и 47 мужчин в возрасте до 85 лет. Также COVID-19 диагностировали у 17 детей, младшему из которых 7 месяцев, а старшим — 17 лет.
Вот где были зафиксированы случаи инфицирования:
- в Краснодаре — 42;
- в Кущевском районе — 8;
- в Апшеронском — 6;
- в Сочи, Северском и Павловском районах — по 5;
- в Тихорецком и Темрюкском районах — по 4;
- в Крыловском и Выселковском — по 3;
- в Геленджике, Новороссийске, Тимашевском, Крымском, Белореченском, Староминском и Щербиновском районах — по 2;
- в Анапе, Горячем Ключе, Ейском, Туапсинском, Усть-Лабинском, Белоглинском и Красноармейском районах — по 1.
Читайте также:
За время пандемии в крае, по официальным данным, коронавирусом заразились 15 тыс. 495 человек, среди них 1 тыс. 337 детей. Показатель заболеваемости достиг 273 случаев на 100 тыс. населения. За все время лаборатории Кубани провели 1 млн 224 тыс. 780 исследований на COVID-19, в том числе 10 тыс. 903 — за последние сутки.
Как уточнили в краевом минздраве, 11 тыс. 9 пациентов были выписаны из ковид-госпиталей с выздоровлением (+44 за сутки), однако 336 пациентов спасти не удалось — за прошлый день в крае умерли 4 человека. Еще 37 больных находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, а 2 — на ЭКМО.
К 15 октября с подозрением на COVID-19 к кубанским медикам обратились 58 тыс. 801 житель региона. С неподтвержденным диагнозом в стационарах сейчас находятся 4 тыс. 824 кубанцев, еще 7 тыс. 53 человека наблюдаются в поликлиниках.
Все материалы по теме:
Читайте также
Аукцион современного искусства, концерты, выставки и другие события
Статьи ПартнерскийОт идеи до продаж
В краснодарской Школе молодого предпринимателя научат вести свой бизнес