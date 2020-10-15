В России зафиксировали рекордное число умерших пациентов ковид-госпиталей за сутки

Власти Краснодарского края 15 октября сообщили о 106 новых случаях инфицирования COVID-19 и 4 летальных исходах

По данным федерального оперштаба, в России за последние сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 13 тыс. 754 человек . При этом только у 24,9% инфицированных не было типичных проявлений болезни, уточнил RT. Всего к 15 октября в России зарегистировали 1 млн 354 тыс. 163 случая COVID-19 в 85 регионах страны. За прошлый день по всей стране скончались 286 больных коронавирусом. Это максимальный показатель за все время пандемии в стране . Согласно официальным данным, за время распространения COVID-19 в России зарегистировали в общей сложности 23 тыс. 491 летальный случай среди инфицированных . При этом полностью выздоровели 1 млн 48 тыс. 97 человек (+8 тыс. 392 за сутки).

Больше всего новых случаев выявили за прошлые сутки в Москве — 3 тыс. 942, в Санкт-Петербурге — 638, в Московской области — 439.

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В ЮФО и СКФО ситуация развивается так: Ростовская область — 281, Ставропольский край — 163, Крым — 163, Краснодарский край — 106 , Дагестан — 84, Кабардино-Балкария — 82, Карачаево-Черкесия — 80, Адыгея — 51, Ингушетия — 48, Северная Осетия — 40, Севастополь — 35, Чечня — 6.

Как рассказали в оперштабе Краснодарского края, 106 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в 24 муниципалитетах. Среди заболевших 59 женщин и 47 мужчин в возрасте до 85 лет. Также COVID-19 диагностировали у 17 детей, младшему из которых 7 месяцев, а старшим — 17 лет.

Вот где были зафиксированы случаи инфицирования: в Краснодаре — 42;

в Кущевском районе — 8;

в Апшеронском — 6;

в Сочи, Северском и Павловском районах — по 5;

в Тихорецком и Темрюкском районах — по 4;

в Крыловском и Выселковском — по 3;

в Геленджике, Новороссийске, Тимашевском, Крымском, Белореченском, Староминском и Щербиновском районах — по 2;

в Анапе, Горячем Ключе, Ейском, Туапсинском, Усть-Лабинском, Белоглинском и Красноармейском районах — по 1.