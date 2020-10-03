На Кубани за отсутствие масок составили более 300 протоколов за два месяца

Власти Кубани 2 октября рассказали, сколько нарушителей масочного режима выявили в регионе за два месяца

Напомним, накануне в России зафиксировали 9 тыс. 412 новых случаев коронавируса, в том числе 101 больной был выявлен на территории Краснодарского края. Комментируя ситуацию с ростом числа зараженных, вице-премьер Татьяна Голикова призвала россиян соблюдать санитарно-эпидемиологические меры, чтобы избежать нового режима самоизоляции.

«У нас с вами по большому счету нет выбора: или мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами, и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, или мы идем в самоизоляцию», — заявила Голикова в эфире федерального телеканала.