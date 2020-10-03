На Кубани за отсутствие масок составили более 300 протоколов за два месяца

Краснодарский край

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Власти Кубани 2 октября рассказали, сколько нарушителей масочного режима выявили в регионе за два месяца

Напомним, накануне в России зафиксировали 9 тыс. 412 новых случаев коронавируса, в том числе 101 больной был выявлен на территории Краснодарского края. Комментируя ситуацию с ростом числа зараженных, вице-премьер Татьяна Голикова призвала россиян соблюдать санитарно-эпидемиологические меры, чтобы избежать нового режима самоизоляции.

«У нас с вами по большому счету нет выбора: или мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами, и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, или мы идем в самоизоляцию», — заявила Голикова в эфире федерального телеканала.

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В оперштабе Кубани 2 октября напомнили, что в регионе до 16 октября действует режим повышенной готовности, а такого числа больных COVID-19 не регистрировали в крае почти два месяца. Также в регионе растет и число летальных исходов. Так, например, накануне скончались пять пациентов с коронавирусом.

Как заявили в оперштабе, ухудшение ситуации вызвано «в основном» несоблюдением гражданами мер предосторожности. Кубанцев призвали использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и рекомендации Роспотребнадзора.

По данным регионального минтранса, за последние два месяца мониторинговые группы провели проверки около 37 тыс. транспортных средств в муниципалитетах. Выяснилось, что масками не пользуются всего 4% водителей и 45% пассажиров.

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В итоге, за последние два месяца за нарушение масочного режима в общественном транспорте был составлен 191 протокол об административных правонарушениях. Еще 119 протоколов составили в ходе проверок мест массового пребывания людей, сообщили 2 октября в пресс-службе администрации края.

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