Сочинские спасатели больше часа несли по горам травмированную туристку
В Сочи 13 октября спасатели транспортировали женщину, которая получила травму ноги в горах
Накануне в Красной Поляне 55-летняя москвичка повредила ногу на спуске с Бзерпинского карниза на высоте 1,6 тыс. метров над уровнем моря. К ней на помощь отправилась команда Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
«Они несли женщину по горной дороге более одного часа до служебного автомобиля, — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ЮРПСО МЧС России. — Наши сотрудники сначала оказали пострадавшей доврачебную помощь, а затем на носилках и при помощи альпинистского снаряжения транспортировали туристку».
В спасательной операции также приняли участие сотрудники «Кубань-СПАС». На служебном автомобиле сотрудники ЮРПСО вывезли женщину из горно-лесной местности и доставили в Краснополянскую городскую больницу № 8.
Линейный маршрут на Бзерпинский карниз (2100 метров) — один из самых популярных у туристов. Он начинается на урочище Медвежьи ворота на высоте 1890 метров и тянется по склону горы Табунной (2 тыс. 351 метр).
В горах Сочи туристы регулярно и независимо от времени года попадают в беду и обращаются за помощью спасателей. Например, в январе 2020 года в Красной Поляне две туристки решили срезать обратный путь и заблудились в темноте. Весной в горах Сочи альпинист упал в ущелье и сломал ребро. В июле пара путешественников потерялась в тумане и без снаряжения заночевала на скалах, а в сентябре турист-одиночка сорвался со скалы в каньон.
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