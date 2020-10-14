Сочинские спасатели больше часа несли по горам травмированную туристку

Накануне в Красной Поляне 55-летняя москвичка повредила ногу на спуске с Бзерпинского карниза на высоте 1,6 тыс. метров над уровнем моря. К ней на помощь отправилась команда Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

«Они несли женщину по горной дороге более одного часа до служебного автомобиля, — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ЮРПСО МЧС России. — Наши сотрудники сначала оказали пострадавшей доврачебную помощь, а затем на носилках и при помощи альпинистского снаряжения транспортировали туристку».