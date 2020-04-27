В Сочи турист упал в ущелье и сломал бедро

Краснодарский край

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25 апреля в горах Сочи произошел несчастный случай, в котором пострадал молодой человек

О происшествии в МЧС сообщила девушка пострадавшего. Она рассказала, что молодой человек поднимался на смотровую площадку в районе бывшей метеостанции «Ачишхо». Парень соскользнул со скального участка, упал и получил травму. По ее словам, он не мог идти дальше.

К месту происшествия выдвинулись спасатели Краснополянского подразделения Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и АСС «Кубань-СПАС». Пострадавшего нашли в 200 метрах от смотровой площадки.

«В результате падения 25-летний турист получил перелом бедра. Спасатели приложили холод к травмированному месту, после чего наложили шину, иммобилизировав поврежденную конечность», — сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели с помощью альпинистского снаряжения и жестких носилок подняли парня из ущелья на тропу, а затем транспортировали его по снежному склону к служебному автомобилю. В поселке Красная Поляна молодого человека передали врачам скорой помощи.

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В пресс-службе подчеркнули, что туристы не регистрировали свой выход в МЧС России и находились на территории Сочинского нацпарка в то время, когда все рекреационные объекты были закрыты для посещения из-за карантина.

Напомним, в Сочи 27 марта закрыли все парки, часть объектов нацпарка и заповедника. Кроме того, перестали работать горнолыжные курорты Красной Поляны.

Альпинизм Кубань-СПАС Курорты и туризм МЧС Несчастные случаи Сочи

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