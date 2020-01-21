В Сочи туристки решили сократить дорогу через лес и заблудились

Сообщение о том, что в горно-лесной местности недалеко от Красной Поляны заблудились две женщины, поступило в отряд спасателей МЧС России в 16:40. Выяснилось, что в поход отправились 38-летняя жительница поселка Псебай и 29-летняя гостья из Судака. Они впервые шли по маршруту и не регистрировали туристическую группу в МЧС. На одном из отрогов массива Ачишхо, недалеко от озер Хмелевского женщины потеряли дорогу и обратились за помощью спасателей.

Используя сотовую связь и световые сигналы, сотрудники МЧС в этот же день обнаружили заблудившихся и на автомобиле повышенной проходимости вывезли их в черту города. Медицинская помощь потерпевшим не потребовалась, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России 21 января.

Женщины рассказали, что на обратном пути хотели сократить дорогу через лес, но потеряли тропу и заблудились, так как быстро стемнело.

Туристы регулярно теряются в горной местности Сочи и не могут выйти самостоятельно. Как писали Юга.ру, 18 января в Сочи туристы заблудились в районе Крабового ущелья. Месяцем раньше в горах Красной Поляны застряли туристы из Москвы, на их спасение ушло 20 часов.