В Краснодаре психолог расскажет, как развить стойкость и научиться справляться со стрессом

    © Фото jcomp, сайт magnific.com

В краснодарском пространстве пройдет лекция о стрессоустойчивости и вариантах восстановления (12+)

Образовательный проект «Зарядка» анонсировал на 15 мая встречу «Как предвидеть непредвиденное и уметь в этом жить — говорим про резильентность и адаптивный интеллект». Психолог и профориентолог Ольга Згордан расскажет про стрессоустойчивость и варианты восстановления.

Программа:

  • как понять на перспективу — насколько я вообще сильный человек;
  • сколько я еще смогу вывезти и смогу ли нормально адаптироваться;
  • что такое адаптивный интеллект;
  • как прокачать навыки, необходимые для адаптации;
  • как эти навыки применять.

Резильентность (от англ. resilience — упругость, эластичность) — способность человека успешно справляться с трудностями, стрессами и жизненными кризисами, восстанавливаясь после них без долгосрочных негативных последствий. Это не просто выживание, а способность адаптироваться и «возвращаться в форму» после сжатия или удара судьбы.

Лекция пройдет 15 мая в 19:00 в центре «Пятница» на улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия — пожертвования от 400 рублей.

