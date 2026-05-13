В Краснодаре психолог расскажет, как развить стойкость и научиться справляться со стрессом

В краснодарском пространстве пройдет лекция о стрессоустойчивости и вариантах восстановления (12+)

Образовательный проект «Зарядка» анонсировал на 15 мая встречу «Как предвидеть непредвиденное и уметь в этом жить — говорим про резильентность и адаптивный интеллект». Психолог и профориентолог Ольга Згордан расскажет про стрессоустойчивость и варианты восстановления.

Резильентность (от англ. resilience — упругость, эластичность) — способность человека успешно справляться с трудностями, стрессами и жизненными кризисами, восстанавливаясь после них без долгосрочных негативных последствий. Это не просто выживание, а способность адаптироваться и «возвращаться в форму» после сжатия или удара судьбы.

Лекция пройдет 15 мая в 19:00 в центре «Пятница» на улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия — пожертвования от 400 рублей.