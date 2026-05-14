«Канал в Max из принципа заводить не буду». Максим Шевченко — о блокировках интернета и популярных мессенджеров в России

Журналист Максим Шевченко считает, что за блокировками интернета и мессенджеров в России стоят коммерческие интересы одной из правящих групп

Шевченко уверен, что главный мотив блокировок Telegram, WhatsApp* и продвижения мессенджера Max — это лоббизм коммерческих интересов конкретных семей с использованием государственных институтов под предлогом защиты безопасности. По его словам, и Max, и «ВКонтакте» так или иначе аффилированы с Сергеем Кириенко.

Редактор Юга.ру Денис Куренов поговорил с известным журналистом и публицистом Максимом Шевченко. В интервью они обсудили блокировки Telegram и WhatsApp*, продвижение мессенджера Max, образ Краснодарского края, аресты чиновников, судьбу казачества и грядущие выборы в Госдуму.

Шевченко признал, что вопросы безопасности тоже играют роль — в зоне прифронтовых действий многие боевые подразделения общались между собой через Telegram, что создавало риск перехвата секретной оперативной информации противником. Но эта причина, по его мнению, вторична по отношению к коммерческой. Версию о «национальном суверенитете» рунета журналист отверг как «чушь». Он также подчеркнул, что государство, блокируя привычные сервисы, само поощряет «двойную жизнь» граждан: для связи с родственниками и друзьями в Армении, Грузии, Казахстане, Беларуси, Кыргызстане и Турции Max непригоден, и людям приходится пользоваться VPN.

«Никаких каналов в Max я создавать из принципа не буду — и во «ВКонтакте» тоже. Буду упорно работать в Telegram и на YouTube. Если их запретят, объявят экстремистскими — естественно, перестану. Тогда уеду, наверное, к вам на Кубань землю пахать, на родину моей бабушки», — заявил Шевченко.

По словам журналиста, выгоду от запретов получает и Роскомнадзор, которому выделяют дополнительные миллиардные бюджеты на абстрактную борьбу с VPN и прокси. Шевченко назвал это «абсолютной аферой»: в мире существуют облачные серверы, на которых при желании можно открыть любой заблокированный сервис.

Максим Шевченко — российский журналист, политический и общественный деятель. В прошлом — ведущий общественно-политических программ на Первом канале и член президентского Совета по правам человека (СПЧ), где активно занимался защитой прав гражданских активистов и независимых журналистов. Баллотировался на пост губернатора Владимирской области и в депутаты Госдумы. В настоящее время — независимый публицист, автор популярных политических каналов в YouTube и Telegram, эксперт по проблемам юга России и Северного Кавказа.

Как писали Юга.ру, 40% опрошенных россиян активно пользуются VPN.