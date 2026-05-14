Лекции, мастер-классы, сбор вторсырья и зеленый рынок. В Новороссийске пройдет масштабный экофестиваль
23 мая в Новороссийске состоится фестиваль с лекторием, квестами и обменом растениями
Администрация Новороссийска анонсировала на 23 мая фестиваль экологии и осознанного образа жизни. Организаторы готовят насыщенную программу для взрослых и детей.
Посетителей ждет образовательный лекторий. Эксперты расскажут, как сделать город зеленее, создать собственный сад и выстроить гармоничные отношения с природой. Темы лекций охватят практические аспекты экологичного образа жизни в городских условиях.
Запланированы мастер-классы для всех возрастов. На фестивале можно будет научиться ухаживать за растениями, правильно их пересаживать и черенковать, выращивать зелень и цветы из семян. Кроме того, для гостей проведут творческие занятия по созданию картин и полезных вещей из вторсырья.
На специальной площадке развернется зеленый рынок — обмен растениями, семенами и саженцами. Любой желающий сможет принести свои излишки и найти что-то новое для своего сада или дома.
Также в рамках фестиваля пройдет акция по сбору вторсырья. Организаторы приглашают горожан приносить крышечки, батарейки, пластик и бумагу. Все собранное отправится на переработку.
Будет работать зона распродажи вещей. Каждый сможет принести вещи, которые больше не используются, но могут пригодиться другим. Таким образом они получат вторую жизнь вместо того, чтобы пылиться на полках.
Для юных экологов подготовят игры, викторины и командные задания. Дети смогут в увлекательной форме узнать больше о природе и экологии.
В программу также включены ток-шоу с экспертами, флешмобы, челленджи и награждение самых активных участников.
«Присоединяйтесь, чтобы провести день с пользой, найти единомышленников и сделать первый шаг к новой экожизни», — приглашают организаторы.
Экофестиваль пройдет 23 мая с 11:00 до 16:00 в Дендропарке на проспекте Ленина, 54. Вход свободный.
