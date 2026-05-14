Лекции, мастер-классы, сбор вторсырья и зеленый рынок. В Новороссийске пройдет масштабный экофестиваль

23 мая в Новороссийске состоится фестиваль с лекторием, квестами и обменом растениями

Запланированы мастер-классы для всех возрастов. На фестивале можно будет научиться ухаживать за растениями, правильно их пересаживать и черенковать, выращивать зелень и цветы из семян. Кроме того, для гостей проведут творческие занятия по созданию картин и полезных вещей из вторсырья.

Посетителей ждет образовательный лекторий . Эксперты расскажут, как сделать город зеленее, создать собственный сад и выстроить гармоничные отношения с природой. Темы лекций охватят практические аспекты экологичного образа жизни в городских условиях.

Администрация Новороссийска анонсировала на 23 мая фестиваль экологии и осознанного образа жизни. Организаторы готовят насыщенную программу для взрослых и детей.

На специальной площадке развернется зеленый рынок — обмен растениями, семенами и саженцами. Любой желающий сможет принести свои излишки и найти что-то новое для своего сада или дома.

Также в рамках фестиваля пройдет акция по сбору вторсырья . Организаторы приглашают горожан приносить крышечки, батарейки, пластик и бумагу. Все собранное отправится на переработку.

Будет работать зона распродажи вещей . Каждый сможет принести вещи, которые больше не используются, но могут пригодиться другим. Таким образом они получат вторую жизнь вместо того, чтобы пылиться на полках.

Для юных экологов подготовят игры, викторины и командные задания . Дети смогут в увлекательной форме узнать больше о природе и экологии.

В программу также включены ток-шоу с экспертами, флешмобы, челленджи и награждение самых активных участников.

«Присоединяйтесь, чтобы провести день с пользой, найти единомышленников и сделать первый шаг к новой экожизни», — приглашают организаторы.

Экофестиваль пройдет 23 мая с 11:00 до 16:00 в Дендропарке на проспекте Ленина, 54. Вход свободный.