13 мая следственное управление СК России по Краснодарскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела по факту смерти восьмилетнего мальчика в одной из частных клиник Новороссийска. Трагедия произошла днем ранее — 12 мая. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

По данным источника Mash, школьника с высокой температурой и острой болью в ухе родители привезли в филиал медцентра на проспекте Ленина. Медики решили сбить температуру и провести процедуру очистки уха от серы. После укола ребенок потерял сознание, а спустя некоторое время у него остановилось сердце.

Родственники мальчика рассказали, что после резкого ухудшения состояния он оказался на полу, а необходимых для реанимации препаратов в клинике не оказалось. По их словам, за медикаментами в аптеку был вынужден поехать отец ребенка. Когда стало понятно, что мальчик не подает признаков жизни, семья вызвала скорую помощь.

Прибывшие медики попытались реанимировать ребенка, однако спасти его не удалось. Родители хотели самостоятельно доставить сына в больницу, рассчитывая на отделение реанимации, но сотрудники полиции не позволили им этого сделать — смерть к тому моменту уже констатировали.