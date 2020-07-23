В Сочи ищут двух туристов, которые потерялись в тумане и без снаряжения заночевали на скалах

Краснодарский край

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Спасатели отправились на поиски двух туристов, которые 22 июля заблудились в горах Сочи

Два путешественника, мужчина и женщина, оправились в поход на озеро Голубое, расположенное на хребте Турьи горы. В тумане они сбились с пути, потеряли один рюкзак и остались без воды. На местности сориентироваться туристы не могут. Они застряли на труднодоступных скалах и провели холодную ночевку [ночлег без снаряжения — палаток, спальников, теплых вещей].

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«Спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО совместно со спасателями АСС "Кубань-СПАС" отправились на поиски туристов на квадроциклах по технологической дороге в направлении Голубого озера. Далее они пойдут несколько часов пешком и продолжат поисковые работы», — сообщили 23 июля в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

В 14:40 в ЮРПСО сообщили, что до предполагаемого местонахождения туристов спасателямпредстоит еще несколько часов добираться пешком.

Отмечается, что перед походом туристы не зарегистрировались в МЧС.

Ранее Юга.ру рассказывали, что 19 июля сочинские спасатели эвакуировали группу туристов, которые заблудились в районе горы Чугуш в Адыгее.

Курорты и туризм МЧС Сочи

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