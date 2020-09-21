В Сочи турист упал со скалы в каньон реки

Краснодарский край

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В Сочи в сентябре турист сорвался со скалы и получил серьезные травмы

Инцидент произошел 18 сентября в каньоне притока реки Кудепсты. Во время прохождения маршрута 46-летний житель Московской области не удержался на скальном уступе и сорвался вниз.

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«Предварительно у мужчины диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, перелом ребра и ушиб позвоночника. Он был транспортирован из каньона и передан врачам скорой помощи», — сообщили 21 сентября в пресс-службе ЮРПСО МЧС России. 

Представитель пресс-службы уточнил, что турист путешествовал по окрестностям Сочи в составе незарегистрированной группы.

Ранее Юга.ру писали, что в июле в Сочи альпинистка упала со скалы и сломала руку.

Курорты и туризм МЧС Сочи

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