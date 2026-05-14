В Краснодаре на выставке покажут работы про взаимодействие человека и цифровой среды

В Краснодаре можно увидеть произведения Александра Арцыбашева (6+)

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 14 мая открытие персональной экспозиции Александра Арцыбашева «Нейро». Зрители смогут оценить около 30 графических работ. В своих произведениях автор исследует взаимодействие человека и цифровой среды. Мастер соединяет эмоциональный опыт с образами современной технологической реальности.

Художник работает с нейросетями как с полноценным инструментом выражения. Арцыбашев регулярно участвует в различных коллективных выставках. Посетить выставку «Нейро» можно до 24 мая на улице Фрунзе, 37 (музей «Особняк»). Стоимость билетов — 50 рублей.