Редактор Юга.ру Денис Куренов поговорил с известным журналистом и публицистом Максимом Шевченко. В интервью обсуждались история и современное состояние кубанского казачества, образ Краснодарского края, аресты чиновников, блокировки мессенджеров и грядущие выборы в Госдуму.

Шевченко заявил, что современные казачьи структуры на Кубани утратили все исторические признаки казачества — выборное самоуправление, особый этнокультурный уклад и независимость — и были превращены властью в одно из подразделений Росгвардии. По его словам, атаманов сегодня даже не выбирают, а назначают, и отличает «казаков» от обычных силовиков только парадная форма.

Шевченко также напомнил, что бывший атаман Кубанского казачьего войска Владимир Громов ушел в отставку по собственному желанию — в знак несогласия с тем, что коренных казаков, желавших восстановить выборное самоуправление при сохранении лояльности государству, «просто сломали и не дали этого сделать». При этом на ключевые позиции, по словам журналиста, назначают отставных силовиков — полицейских или сотрудников ФСБ, часто прикомандированных и не местных. В качестве примера он привел бывшего атамана Николая Долуду, который вступил в офицерскую казачью сотню за месяц с небольшим до избрания атаманом.