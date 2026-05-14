«Подразделение Росгвардии». Максим Шевченко — о том, во что превратилось казачество Краснодарского края
Журналист Максим Шевченко считает, что казаков как этнокультурной группы со своими традициями самоуправления в современной России фактически не осталось
Редактор Юга.ру Денис Куренов поговорил с известным журналистом и публицистом Максимом Шевченко. В интервью обсуждались история и современное состояние кубанского казачества, образ Краснодарского края, аресты чиновников, блокировки мессенджеров и грядущие выборы в Госдуму.
Шевченко заявил, что современные казачьи структуры на Кубани утратили все исторические признаки казачества — выборное самоуправление, особый этнокультурный уклад и независимость — и были превращены властью в одно из подразделений Росгвардии. По его словам, атаманов сегодня даже не выбирают, а назначают, и отличает «казаков» от обычных силовиков только парадная форма.
Шевченко также напомнил, что бывший атаман Кубанского казачьего войска Владимир Громов ушел в отставку по собственному желанию — в знак несогласия с тем, что коренных казаков, желавших восстановить выборное самоуправление при сохранении лояльности государству, «просто сломали и не дали этого сделать». При этом на ключевые позиции, по словам журналиста, назначают отставных силовиков — полицейских или сотрудников ФСБ, часто прикомандированных и не местных. В качестве примера он привел бывшего атамана Николая Долуду, который вступил в офицерскую казачью сотню за месяц с небольшим до избрания атаманом.
«Казачество — это имиджевая история, а не реальный политический институт»:
«Современные казачьи структуры превращены, по сути, в одно из подразделений Росгвардии. Это служилые люди, не имеющие самоуправления: атаманов даже не выбирают, а назначают. Что их отличает? Форма на парадах. Государство вытравливает из казачества ощущение этнокультурной группы, привязанной к родной земле», — заявил Шевченко.
По словам журналиста, всерьез о казачестве сегодня говорить нельзя — остались лишь энтузиасты, пытающиеся возродить навыки и традиции казачьей жизни, но государство эти попытки не поддерживает ни в кубанском, ни в донском, ни в терском войсках.
Справка. Максим Шевченко — российский журналист, политический и общественный деятель. В прошлом — ведущий общественно-политических программ на Первом канале и член президентского Совета по правам человека (СПЧ), где активно занимался защитой прав гражданских активистов и независимых журналистов. Баллотировался на пост губернатора Владимирской области и в депутаты Госдумы. В настоящее время — независимый публицист, автор популярных политических каналов в YouTube и Telegram, эксперт по проблемам юга России и Северного Кавказа.