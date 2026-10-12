Краснодар опустился на три места в рейтинге зарплат, несмотря на рост доходов
Средняя зарплата в Краснодаре достигла 91,4 тыс. рублей, однако город опустился с 54-го на 57-е место в общероссийском рейтинге
12 октября издание «РИА Новости» опубликовало рейтинг крупных российских городов по зарплатам за первое полугодие 2026 года. Рейтинг составлен не по абсолютному размеру выплат, а по их соотношению со стоимостью потребительской корзины.
Краснодар занял 57-е место списка — в среднем жители получают 91,4 тыс. рублей после вычета налога. С 2025 года показатель вырос на 11,2%, однако на общероссийском уровне краевая столица опустилась на три позиции.
Напомним, по данным за первое полугодие 2025 года, Краснодар занимал 54-е место рейтинга со средней зарплатой 82,2 тыс. рублей.
Где наши 100 тысяч рублей:
При этом в краевой столице изменилось соотношение дохода и стоимости фиксированной потребительской корзины. В 2025 году на среднюю зарплату краснодарцы могли приобрести 3,24 набора, а в этом году — 3,30.
В потребительскую корзину входят продукты питания (хлеб, овощи, мясо, фрукты, бакалея и другие), одежда, обувь, лекарства, оплата транспорта, услуг ЖКХ и другое. Последний раз стоимость набора считали в 2020 году — тогда она составляла 10 915 рублей.
Ростов-на-Дону занял 52-е место списка со средней зарплатой 86,8 тыс. рублей, Ставрополь — 88-место (70,8 тыс. рублей), Майкоп — 89-е место (62,3 тыс. рублей).
На первом месте рейтинга расположился Новый Уренгой — там средняя зарплата составляет 180,3 тыс. рублей. Далее Салехард — 170,1 тыс. рублей и Анадырь — 238,6 тыс. рублей.
Замкнули список Владикавказ (98-е место и 55,2 тыс. рублей), Нальчик (99-е место и 56,2 тыс. рублей) и Грозный (100-е место и 54,1 тыс. рублей).
Как писали Юга.ру, в мае стало известно, что средняя зарплата в Краснодарском крае выросла более чем в три раза за 10 лет.