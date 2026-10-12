Краснодар опустился на три места в рейтинге зарплат, несмотря на рост доходов

Средняя зарплата в Краснодаре достигла 91,4 тыс. рублей, однако город опустился с 54-го на 57-е место в общероссийском рейтинге

12 октября издание «РИА Новости» опубликовало рейтинг крупных российских городов по зарплатам за первое полугодие 2026 года. Рейтинг составлен не по абсолютному размеру выплат, а по их соотношению со стоимостью потребительской корзины.

Краснодар занял 57-е место списка — в среднем жители получают 91,4 тыс. рублей после вычета налога. С 2025 года показатель вырос на 11,2%, однако на общероссийском уровне краевая столица опустилась на три позиции.

Напомним, по данным за первое полугодие 2025 года, Краснодар занимал 54-е место рейтинга со средней зарплатой 82,2 тыс. рублей.