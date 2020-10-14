В России прирост зараженных коронавирусом впервые превысил 14 тыс. человек за сутки
В Краснодарском крае 14 октября выявили 104 новых случая инфицирования COVID-19, еще 5 пациентов ковид-госпиталей скончались
Согласно федеральной статистике, за прошлый день в России зарегистировали 14 тыс. 231 носителя коронавируса. Это абсолютный рекорд по приросту заболеваемости за все время пандемии. Как уточнил RT, только 25,2% не имели клинических проявлений болезни. Всего к 14 октября в России выявили 1 млн 340 тыс. 409 случаев COVID-19.
За все время скончались 23 тыс. 205 пациентов с подтвержденным коронавирусом, из них 239 — за прошлые сутки. При этом выздоровели 1 млн 39 тыс. 705 пациентов (+7 тыс. 920 за сутки).
Больше всего инфицированных вновь выявили в Москве — 4 тыс. 573, Санкт-Петербурге — 602 и Московской области — 429.
На юге и Северном Кавказе выявили 1 тыс. 134 зараженных: Ростовская область — 280, Ставропольский край — 165, Крым — 158, Краснодарский край — 104, Дагестан — 85, Карачаево-Черкесская Республика — 82, Кабардино-Балкарская Республика — 80, Ингушетия — 57, Адыгея — 47, Северная Осетия — 40, Севастополь — 32, Чечня — 4.
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Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, в числе 104 инфицированных 61 женщина и 43 мужчины, самому старшему пациенту 87 лет. Также среди заразившихся девять детей.
Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 39;
- в Анапе — 8;
- в Тихорецком и Крыловском районах — по 7;
- в Сочи, Белореченском и Крымском районах — по 6;
- в Геленджике — 4;
- в Апшеронском и Туапсинском районах — по 3;
- в Лабинском, Абинском, Староминском и Курганинском районах — по 2;
- в Новопокровском, Северском, Тимашевском, Славянском, Белоглинском, Выселковском районах и в Горячем Ключе — по 1.
Всего к 14 октября с подозрением на коронавирус к медикам обратились 57 тыс. 812 жителей и гостей Кубани. С неподтвержденным диагнозом в полиниках наблюдаются 6 тыс. 947 человек. За все время в лабораториях региона провели 1 млн 213 тыс. 877 исследований на COVID-19.
Диагноз подтвердился у 15 тыс. 389 человек. Показатель заболеваемости увеличился до 271,1 случая на 100 тыс. населения.
Из ковид-госпиталей выписали с выздоровлением 10 тыс. 965 пациентов. По официальным данным, скончались 332 больных, в том числе 5 человек — за прошлые сутки. Еще 35 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще 2 — на ЭКМО.
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