В России прирост зараженных коронавирусом впервые превысил 14 тыс. человек за сутки

В Краснодарском крае 14 октября выявили 104 новых случая инфицирования COVID-19, еще 5 пациентов ковид-госпиталей скончались

Согласно федеральной статистике, за прошлый день в России зарегистировали 14 тыс. 231 носителя коронавируса. Это абсолютный рекорд по приросту заболеваемости за все время пандемии . Как уточнил RT, только 25,2% не имели клинических проявлений болезни. Всего к 14 октября в России выявили 1 млн 340 тыс. 409 случаев COVID-19. За все время скончались 23 тыс. 205 пациентов с подтвержденным коронавирусом, из них 239 — за прошлые сутки . При этом выздоровели 1 млн 39 тыс. 705 пациентов (+7 тыс. 920 за сутки).

Больше всего инфицированных вновь выявили в Москве — 4 тыс. 573, Санкт-Петербурге — 602 и Московской области — 429.

На юге и Северном Кавказе выявили 1 тыс. 134 зараженных: Ростовская область — 280, Ставропольский край — 165, Крым — 158, Краснодарский край — 104 , Дагестан — 85, Карачаево-Черкесская Республика — 82, Кабардино-Балкарская Республика — 80, Ингушетия — 57, Адыгея — 47, Северная Осетия — 40, Севастополь — 32, Чечня — 4.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, в числе 104 инфицированных 61 женщина и 43 мужчины, самому старшему пациенту 87 лет. Также среди заразившихся девять детей.

Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам: в Краснодаре — 39;

в Анапе — 8;

в Тихорецком и Крыловском районах — по 7;

в Сочи, Белореченском и Крымском районах — по 6;

в Геленджике — 4;

в Апшеронском и Туапсинском районах — по 3;

в Лабинском, Абинском, Староминском и Курганинском районах — по 2;

в Новопокровском, Северском, Тимашевском, Славянском, Белоглинском, Выселковском районах и в Горячем Ключе — по 1.

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