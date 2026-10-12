В Краснодаре ожидается аномальная жара — до 29 °C

В Краснодаре может быть побит температурный рекорд октября за последние 32 года

Ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 12 октября в Краснодаре может обновиться температурный рекорд. По данным специалиста, в городе ожидается 27–29 °C. Такая температура может побить многолетний рекорд, который держится с 1994 года — 28,7 °C. 13 октября будет прохладнее — до 26 °C.

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Леус отметил, что погоду в регионе формирует антициклон, который сохранит малооблачную, сухую и теплую погоду. Напомним, 7 октября в Краснодаре уже был зафиксирован новый температурный рекорд — 33 °C. Прежний максимум в этот день был в 2024 году — тогда температура составила 31,9 °C. Также рекорды отметили в Джубге (33 °C), Туапсе и Белореченске (32 °C).