В Краснодаре ожидается аномальная жара — до 29 °C
В Краснодаре может быть побит температурный рекорд октября за последние 32 года
Ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 12 октября в Краснодаре может обновиться температурный рекорд.
По данным специалиста, в городе ожидается 27–29 °C. Такая температура может побить многолетний рекорд, который держится с 1994 года — 28,7 °C. 13 октября будет прохладнее — до 26 °C.
На Кубани продолжается бархатный сезон:
Леус отметил, что погоду в регионе формирует антициклон, который сохранит малооблачную, сухую и теплую погоду.
Напомним, 7 октября в Краснодаре уже был зафиксирован новый температурный рекорд — 33 °C. Прежний максимум в этот день был в 2024 году — тогда температура составила 31,9 °C. Также рекорды отметили в Джубге (33 °C), Туапсе и Белореченске (32 °C).
Как писали Юга.ру, синоптик рассказал, когда в Краснодарский край придет похолодание.