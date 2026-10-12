Обломки сбитого над Сочи БПЛА нашли у границы с Абхазией 

Абхазия

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  • © Фото сгененировано нейросетью NanoBanana
    © Фото сгененировано нейросетью NanoBanana

Минобороны Абхазии заявило о падении обломков сбитого над Сочи беспилотника

Днем 11 октября издание Sputnik Абхазия со ссылкой на Минобороны республики сообщило, что один из БПЛА, уничтоженных во время атаки на Сочи, упал в приграничной зоне в районе реки Псоу. Фрагменты дрона обнаружили в поселке Цандрыпш.

В ведомстве заявили, что атака на Сочи была отражена дежурными средствами ПВО. На месте работают профильные службы и правоохранительные органы. Ситуация находится под контролем силовых структур и властей.

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Напомним, что утром 11 октября на территории сочинского аэропорта упали обломки дрона. В одном из административных зданий произошло возгорание, его быстро потушили. Были задержаны десятки рейсов.

Также обломки упали возле домов в Адлерском районе и у отелей. Никто не пострадал.

Как писали Юга.ру, сочинец, запенивший системы оповещения из-за панических атак жены, получил 1,5 года условно.

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