Обломки сбитого над Сочи БПЛА нашли у границы с Абхазией 

Днем 11 октября издание Sputnik Абхазия со ссылкой на Минобороны республики сообщило, что один из БПЛА, уничтоженных во время атаки на Сочи, упал в приграничной зоне в районе реки Псоу. Фрагменты дрона обнаружили в поселке Цандрыпш.

В ведомстве заявили, что атака на Сочи была отражена дежурными средствами ПВО. На месте работают профильные службы и правоохранительные органы. Ситуация находится под контролем силовых структур и властей.