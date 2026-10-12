В Азовском море появился новый вид краба — ученые рассказали о последствиях

По ее словам, новый краб способен проявить себя двояко. С одной стороны, он может стать кормовой базой для некоторых промысловых рыб, что окажется полезным для отрасли. С другой стороны, он несет потенциальную угрозу, поскольку может способствовать снижению численности отдельных видов двустворчатых моллюсков.

10 октября ТАСС сообщило , что в Азовском море обнаружили нового обитателя — грязевого краба, который, по мнению ученых, способен оказать существенное воздействие на экологическое равновесие Таманского залива. Об этом изданию рассказала старший научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова РАН Галина Колючкина.

Колючкина также допустила, что новый обитатель вступит в конкурентную борьбу как с аборигенными видами крабов, так и с другим пришлым видом — крабом Харриса, который уже широко распространился в Таманском заливе Азовского моря.

Исследования, проведенные в сентябре 2026 года, показали: грязевой краб освоил всю акваторию Таманского залива, включая его внутренние участки, а также проник в юго-восточную часть Азова вплоть до мыса Каменный. Ранее его фиксировали на крымском побережье Керченского пролива и Азовского моря, а также в западной части Черного моря.

Грязевой краб ведет скрытный образ жизни, прячась от хищников в надежных укрытиях. В Азовском море он селится среди скоплений мидий, прикрепившихся к прибрежным скалам и крупным валунам, а также на рифах. Ширина панциря у самцов колеблется от 9,7 до 34,8 мм, у самок — от 12 до 28,6 мм.