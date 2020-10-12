Австралийские ученые выяснили, что коронавирус может до 28 дней жить на купюрах и смартфонах

Австралийские ученые рассказали, как долго коронавирус может жить на купюрах, поверхностях смартфонов и металлических поручнях

Ученые провели эксперимент в темном помещении с температурой воздуха 20 °C и стабильной влажностью. Выяснилось, что в таких условиях коронавирус может жить до 28 дней. При более высоких температурах (40 °C) вирус выжил менее 24 часов на хлопчатобумажной ткани, а на остальных поверхностях продержался 48 часов, написала Meduza .

Телеканал «360» напомнил, что ученые из Национального института здравоохранения, CDC, UCLA и Принстонского университета также пытались выяснить, сколько может выжить коронавирус на различных поверхностях.

Согласно их исследованию, в воздухе вирус живет меньше всего — до трех часов. Чуть дольше, восемь часов, он оставался на хирургических перчатках. На металлических поверхностях и на стали в реальных условиях вирус жил до 48 часов, а вот на алюминиевых — только от двух до восьми часов.

На стекле и дереве вирус в среднем держится до четырех дней. А на пластике — до пяти. Примерно столько же, четыре-пять суток, COVID-19 жил на бумаге.