В Роспотребнадзоре назвали возможные сроки выхода на плато по коронавирусу

Представитель Роспотребнадзора 30 сентября рассказала, когда Россия выйдет на плато по коронавирусу

Напомним, в декабре 2019 года ВОЗ сообщила, что в китайском городе Ухань зафиксирована вспышка пневмонии от неизвестного возбудителя. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

К 1 октября в России новый коронавирусной инфекцией заразились, по официальным данным, 1 млн 185 тыс. 231 человек. За весь период в стране зарегистировали 20 тыс. 891 летальный исход среди пациентов с COVID-19. На Кубани коронавирус выявили у 14 тыс. 83 человек, за все время в регионе умерли 282 больных, в том числе четверо за последние сутки.

Юга.ру писали, что в конце сентября по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал о том, что пик пандемии COVID-19, скорее всего, наступит через 2-3 недели.

Как отметил RT, накануне заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная также заявила о том, что Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом через пару недель.