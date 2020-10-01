В Роспотребнадзоре назвали возможные сроки выхода на плато по коронавирусу

Краснодарский край, Вся Россия

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Представитель Роспотребнадзора 30 сентября рассказала, когда Россия выйдет на плато по коронавирусу

Напомним, в декабре 2019 года ВОЗ сообщила, что в китайском городе Ухань зафиксирована вспышка пневмонии от неизвестного возбудителя. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

К 1 октября в России новый коронавирусной инфекцией заразились, по официальным данным, 1 млн 185 тыс. 231 человек. За весь период в стране зарегистировали 20 тыс. 891 летальный исход среди пациентов с COVID-19. На Кубани коронавирус выявили у 14 тыс. 83 человек, за все время в регионе умерли 282 больных, в том числе четверо за последние сутки.

Юга.ру писали, что в конце сентября по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал о том, что пик пандемии COVID-19, скорее всего, наступит через 2-3 недели.

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Как отметил RT, накануне заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная также заявила о том, что Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом через пару недель.

«Может быть, уже через несколько дней или пару недель мы достигнем этого уровня. И возможно, это будет не более 9 тыс. [новых случаев COVID-19 в сутки]», — сообщила Пшеничная в эфире телеканала «Россия 24».

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