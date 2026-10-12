Краснодарцы заявили о сбоях в работе «Яндекс Пэй» после атаки на дата-центр. Что говорят в компании?

Жители Краснодара столкнулись со сбоем в работе сервиса «Яндекс Пэй». Пользователи не могут оплатить покупки, перевести деньги и забрать заказы из пунктов выдачи

Другая жительница Краснодара не смогла забрать в пункте выдачи «Яндекса» неоплаченный заказ с Lamoda — сотрудники заявили, что их «тоже взломали». При этом уже оплаченные товары из «Яндекс Маркета» и «Золотого Яблока» выдают без задержек.

12 октября читатели портала Юга.ру сообщили о продолжающихся проблемах в работе сервиса «Яндекс Пэй». Пользователи не могут получить заказы из доставки: банковские карты исчезли из приложения, а пополнить счет или перевести деньги из других банков не удается. В одном из случаев курьер оставил посылку в постамате до восстановления системы.

В компании подтвердили, что проблемы с сервисом возникли из-за повреждения дата-центра «Яндекса» во Владимире в результате атаки БПЛА. В «Яндекс Пэй» заверили, что денежные средства и данные клиентов в безопасности.

«Все ваши деньги в безопасности. Сами деньги не хранятся в дата-центре. Там находятся серверы, которые обеспечивают работу сервисов. Записи о каждом счете хранятся в нескольких копиях на разных площадках. Мы проверили их целостность: ни одна запись не потеряна», — заявили в компании.

Глава финтех-направления отметил, что техническая команда продолжает восстанавливать работу всех сервисов. Точные сроки полного устранения сбоя в компании пока не уточнили.



Напомним, что 11 октября в результате атаки БПЛА пострадал и приостановил работу дата-центр «Яндекса» во Владимире. На фоне ЧП жители Краснодарского края и других регионов массово пожаловались на сбои в работе сервисов: приложение такси не определяло геолокацию, а также возникли проблемы в работе «Умного дома» и поисковой системы. Ранее на этой же неделе беспилотники атаковали объекты «Яндекса» в Калуге и Сасове.