По роману адыгского писателя Машбаша сняли фильм «Графиня Аиссе»

Съемки исторического фильма "Графиня Аиссе " ❗Немного жаль что время прошло быстро и незаметно приходится прощаться. с киносъемочной группой ������но мы рады������ что окунулись в эту атмосферу☝️ тому что съемки прошли на водопадах Руфабго. Будем с нетерпением ждать выхода фильма.