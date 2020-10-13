По роману адыгского писателя Машбаша сняли фильм «Графиня Аиссе»
Кинокомпании «Ракурс» и «Орел» в октябре завершают работу над съемками художественной ленты по роману «Графиня Аиссе»
Напомним, идея экранизировать роман писателя и поэта из Адыгеи Исхака Машбаша «Графиня Аиссе» появилась десять лет назад. Реализовать ее удалось в 2020 году при финансовой поддержке спонсоров и экс-президента Адыгеи Хазрета Совмена, который выступил генеральным продюсером фильма.
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Реализация кинопроекта началась в декабре 2019 года, им занимались кинокомпании «Ракурс» и «Орел». На ноябрь 2020-го запланирована премьера фильма. Об этом Исхак Машбаш сообщил 12 октября на встрече с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым.
«Думаю, многим из вас знакомо это историческое произведение, повествующее о жизни черкешенки Айшет, ставшей во Франции Шарлоттой-Элизабет Аиссе де Ферриоль, — написал в своем инстаграме Кумпилов. — Фильм будет полностью готов к концу ноября, после чего — презентация в Майкопе, Нальчике, Черкесске и широкий прокат в кинотеатрах страны».
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Исхак Машбаш рассказал, что съемки фильма проходили в горной части Адыгеи, Санкт-Петербурге, а также Турции и Франции. Режиссером-постановщиком картины выступил заслуженный деятель искусств России Александр Муратов, сценаристом — выпускница ВГИКа Марина Сасина. В постановке в качестве эксперта привлекался и Машбаш.
Роль Аиссе досталась уроженке Кабардино-Балкарии Светлане Мамрешевой, главную героиню в детстве сыграла юная актриса из Адыгеи Диана Яхутль. Также в фильме снимались артисты Национального театра Адыгеи имени И. С. Цея Заур Зехов и Мариет Уджуху. Были задействованы артисты Государственного академического ансамбля народного танца Адыгеи «Нальмэс».
Отметим, что в 2007 году вышел фильм «Черкешенка», посвященный роли женщины в адыгской культуре. В фильме раскрываются образы героинь старинных легенд — Адыиф, Сэтэнай, Тыргытао, также лента повествует об артистках, ученых, художниках и других исторических личностях, среди которых Шарлотта Аиссе.
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Съемки исторического фильма "Графиня Аиссе " ❗Немного жаль что время прошло быстро и незаметно приходится прощаться. с киносъемочной группой ������но мы рады������ что окунулись в эту атмосферу☝️ тому что съемки прошли на водопадах Руфабго. Будем с нетерпением ждать выхода фильма.