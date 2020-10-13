По роману адыгского писателя Машбаша сняли фильм «Графиня Аиссе»

Кинокомпании «Ракурс» и «Орел» в октябре завершают работу над съемками художественной ленты по роману «Графиня Аиссе»

Напомним, идея экранизировать роман писателя и поэта из Адыгеи Исхака Машбаша «Графиня Аиссе» появилась десять лет назад. Реализовать ее удалось в 2020 году при финансовой поддержке спонсоров и экс-президента Адыгеи Хазрета Совмена , который выступил генеральным продюсером фильма.

Реализация кинопроекта началась в декабре 2019 года, им занимались кинокомпании «Ракурс» и «Орел». На ноябрь 2020-го запланирована премьера фильма. Об этом Исхак Машбаш сообщил 12 октября на встрече с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым.

«Думаю, многим из вас знакомо это историческое произведение, повествующее о жизни черкешенки Айшет, ставшей во Франции Шарлоттой-Элизабет Аиссе де Ферриоль, — написал в своем инстаграме Кумпилов. — Фильм будет полностью готов к концу ноября, после чего — презентация в Майкопе, Нальчике, Черкесске и широкий прокат в кинотеатрах страны».