Фильм кинематографистов из Адыгеи покажут на международном фестивале Zilant

Адыгея, Вся Россия, В мире

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Короткометражный художественный фильм «Автобус» киностудии TembAz из Адыгеи отобрали для участия в конкурсной программе международного кинофестиваля Zilant

Мероприятие пройдет в Казани в феврале.

«Наш фильм "Автобус" включен в конкурсную программу международного кинофестиваля и будет показан 23-24 февраля гостям и участникам фестиваля», — рассказал один из режиссеров ленты Тембот Шовгенов.

Фильм «Автобус» социального жанра с комедийными и драматическими элементами рассказывает о реакциях людей в экстремальных ситуациях. Съемки ленты проходили в 2015 году на объездной трассе недалеко от Майкопа, а также в Майкопском районе. Бюджет фильма — 1 тыс. долларов, все это собственные средства авторов.

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Как сообщали Юга.ру, в прошлом году Тембот Шовгенов и Азамат Тхаганов впервые приняли участие в Каннском фестивале с фильмом «Адам Грин», который попал во внеконкурсную программу Shot Film Corner.

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