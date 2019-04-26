Писатель Исхак Машбаш стал первым в Адыгее Героем Труда России

Соответствующий указ 26 апреля подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на сайте администрации президента. В нем отмечается, что звание присвоено «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».

В пресс-службе главы Адыгеи сообщили, что писатель, председатель правления Адыгейского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» — «Союз писателей Адыгеи» Исхак Машбаш стал первым в Адыгее Героем Труда РФ.

Кто такой Исхак Машбаш

Прозаик, поэт и переводчик Исхак Машбаш родился 28 мая 1930 года в ауле Урупском Успенского района.

Первая книга Машбаша вышла в 1953 году, сегодня издано уже более 80 книг. Он перевел на адыгский язык множество литературных произведений, среди которых «Слово о полку Игореве», стихи Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Блока, Есенина и Маяковского, а также перевод смыслов Корана. По мотивам его романа «Раскаты далекого грома» композитор Аслан Нехай поставил национальную оперу. Машбаш стал автором слов гимна Адыгеи.

Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2016 года на родине Машбаша, в ауле Урупском открыли памятник народному писателю Адыгеи Исхаку Машбашу, который присутствовал на мероприятии.

В возрасте 88 лет Машбаш продолжает заниматься творческой и общественной деятельностью. Много лет проработал в Общественной палате РФ, был доверенным лицом Владимира Путина в выборной кампании президента России 2018 года, заключили в пресс-службе главы Адыгеи.

Исхак Машбаш — Народный писатель Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, лауреат государственных премий СССР и Республики Адыгея в области литературы, а также литературных премий имени Горького и Шолохова. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III, IV степени, орденом «Дружбы народов», золотой медалью «Борцу за мир», медалью «Слава Адыгеи» и госнаградами Абхазии и Дагестана. Сопредседатель правления Союза писателей России.