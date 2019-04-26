Писатель Исхак Машбаш стал первым в Адыгее Героем Труда России
Адыгейского писателя Исхака Машбаша 26 апреля удостоили звания Героя Труда Российской Федерации
Соответствующий указ 26 апреля подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на сайте администрации президента. В нем отмечается, что звание присвоено «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».
В пресс-службе главы Адыгеи сообщили, что писатель, председатель правления Адыгейского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» — «Союз писателей Адыгеи» Исхак Машбаш стал первым в Адыгее Героем Труда РФ.
Кто такой Исхак Машбаш
Прозаик, поэт и переводчик Исхак Машбаш родился 28 мая 1930 года в ауле Урупском Успенского района.
Первая книга Машбаша вышла в 1953 году, сегодня издано уже более 80 книг. Он перевел на адыгский язык множество литературных произведений, среди которых «Слово о полку Игореве», стихи Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Блока, Есенина и Маяковского, а также перевод смыслов Корана. По мотивам его романа «Раскаты далекого грома» композитор Аслан Нехай поставил национальную оперу. Машбаш стал автором слов гимна Адыгеи.
Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2016 года на родине Машбаша, в ауле Урупском открыли памятник народному писателю Адыгеи Исхаку Машбашу, который присутствовал на мероприятии.
В возрасте 88 лет Машбаш продолжает заниматься творческой и общественной деятельностью. Много лет проработал в Общественной палате РФ, был доверенным лицом Владимира Путина в выборной кампании президента России 2018 года, заключили в пресс-службе главы Адыгеи.
Исхак Машбаш — Народный писатель Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, лауреат государственных премий СССР и Республики Адыгея в области литературы, а также литературных премий имени Горького и Шолохова. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III, IV степени, орденом «Дружбы народов», золотой медалью «Борцу за мир», медалью «Слава Адыгеи» и госнаградами Абхазии и Дагестана. Сопредседатель правления Союза писателей России.
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