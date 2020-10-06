Погорельцы дома в Музыкальном микрорайоне Краснодара пожаловались, что не могут встретиться с властями

Жители сгоревшего дома на улице Российской 6 октября попросили администрацию организовать с ними встречу

Напомним, ночью 13 сентября в Краснодаре произошел пожар площадью 4,4 тыс. кв. метров в многоэтажном доме на улице Российской. Возгорание началось на седьмом этаже из-за перегрева электропроводки. Огонь повредил 64 квартиры, 54 из них полностью выгорели. Мэрия заявила, что погорельцам купят новое жилье. СК возбудил два уголовных дела — против застройщика и против специалиста по строительно-технической экспертизе. В конце сентября власти Краснодара определились с размерами компенсаций погорельцам.

Краснодарский паблик «Туподар» 6 октября в соцсетях опубликовал анонимное обращение жильцов сгоревшего дома. Люди рассказали, что просили администрацию устроить с ними встречу, однако ответа не получили. Также они пожаловались, что компенсации получают только те, кто был прописан в квартире. По их словам, собственникам и жильцам ничего не положено, даже если факт проживания подтвердила управляющая компания. «Что касательно выплат, доходит до смешного: их получат только те, у кого была прописка по данному адресу .Если ты собственник, резидент РФ или же фактически проживаешь и твое проживание подтвердили соседи с печатью УК, то ничего не положено ! 14-16 числа будет снятие ЧС и мы вернемся домой, но как? Если у людей сгоревшие ванные (не входят в список жизненонеобходимых предметов), балконы, ламинат, техника и т.д. Ответов на эти вопросы нам так и не дали!», — возмутились жильцы.