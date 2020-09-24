Власти Краснодара определились с размерами компенсаций погорельцам дома в Музыкальном микрорайоне

На заседании городской Думы Краснодара внесли изменения в бюджет, чтобы помочь пострадавшим от пожара в доме на улице Российской

Напомним, аожар площадью 4,4 тыс. кв. метров в многоэтажном доме на улице Российской произошел ночью 13 сентября. Специалисты установили, что возгорание началось на седьмом этаже из-за перегрева электропроводки, а затем перекинулся на восьмой этаж — мансарду с деревянными перекрытиями. Огонь повредил 64 квартиры, из которых 54 полностью выгорели. Мэрия заявила, что людям купят новое жилье. На застрощика завели уголовное дело, а позже еще одно против специалиста по строительно-технической экспертизе.