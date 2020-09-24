Власти Краснодара определились с размерами компенсаций погорельцам дома в Музыкальном микрорайоне
На заседании городской Думы Краснодара внесли изменения в бюджет, чтобы помочь пострадавшим от пожара в доме на улице Российской
Напомним, аожар площадью 4,4 тыс. кв. метров в многоэтажном доме на улице Российской произошел ночью 13 сентября. Специалисты установили, что возгорание началось на седьмом этаже из-за перегрева электропроводки, а затем перекинулся на восьмой этаж — мансарду с деревянными перекрытиями.
Огонь повредил 64 квартиры, из которых 54 полностью выгорели. Мэрия заявила, что людям купят новое жилье. На застрощика завели уголовное дело, а позже еще одно против специалиста по строительно-технической экспертизе.
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«Без утверждения изменений в городской бюджет мы не могли приступить к выплате компенсаций ущерба. После того, как депутаты проголосовали, мы организуем получение людьми таких выплат в кратчайшие сроки», — заявил глава города Евгений Первышов.
Директор департамента финансов Александр Чулков уточнил, что городской резервный фонд теперь составит 35 млн рублей — эти деньги, в том числе, направят на выплату компенсаций погорельцам.
Суммы выплат составят по 10 тыс. рублей в качестве единовременной финансовой помощи. Кроме того, при частичной потере имущества людям выплатят по 50 тыс. рублей, а при полной — по 100 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.