Гендиректор «Сочи» признал, что поле стадиона «Фишт» находится в больном состоянии

Краснодарский край, Ростовская область

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4 октября дирекция ФК «Сочи» рассказала о качестве поле на стадионе «Фишт»

Напомним, 26 сентября на стадионе «Фишт» сыграли вничью «Сочи» и «Краснодар». После матча тренер «быков» Мурад Мусаев раскритиковал качество газона на поле, а руководство Российской премьер-лиги сообщило, что состояние травы вызывает серьезную озабоченность. Комиссия РПЛ провела проверку и не нашла серьезных нарушений качества покрова. По данным специалистов, технологии ухода за газоном строго соблюдаются и на поле нет травмоопасных участков, хотя и присутствуют недочеты, которые влияют на внешний вид.

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4 октября на стадионе прошла игра «Сочи» — «Ростов» со счетом 4:2. После о матче высказался генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко. Он признал, что поле находится в неудовлетворительном состоянии:

«Поле болеет. Сотрудники "Фишта" работают над его восстановлением. Мы надеемся, что ситуация улучшится после ближайшего перерыва в чемпионате», — цитирует его ТАСС.

Сочи Стадион «Фишт» ФК «Ростов» ФК «Сочи»

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