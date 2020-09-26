«Сочи» в меньшинстве сыграл боевую ничью с «Краснодаром»

Матч 9-го тура Российской премьер-лиги состоялся на сочинском стадионе «Фишт» и завершился результативной ничьей — 1:1.

Счет на 5-й минуте открыл полузащитник «леопардов» Кристиан Нобоа, реализовав пенальти. В начале второго тайма хозяева остались в меньшинстве, после того как Кирилл Заика получил одно за одним два предупреждения и на 55-й минуте был удален с поля. Следом за ним главный тренер сочинцев Сергей Федотов получил красную карточку за споры с судьей. Уже на 59-й минуте защитник черно-зеленых Сергей Петров забил ответный мяч и увел свою команду от поражения.

В следующем туре РПЛ «Сочи» 4 октября примет «Ростов». В этот же день «Краснодар» проведет выездную встречу с московским «Динамо». Перед этим команде Мурада Мусаева предстоит провести в Салониках ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов в гостях у ПАОК.

Как писали Юга.ру, в первой игре евротурнира «быки» на своем поле одержали победу над греческой командой.