Комиссия РПЛ не нашла серьезных нарушений качества газона на стадионе «Фишт», ранее его критиковали в ФК «Краснодар»

29 сентября в Российской премьер-лиге рассказали об итогах проверки газона стадиона «Фишт» в Сочи

Матч «Сочи» — «Краснодар» прошел 26 сентября на стадионе «Фишт» и закончился счетом 1:1. После игры тренер черно-зеленых Мурад Мусаев раскритиковал качество газона и заявил, что у футболистов «садились» ноги.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) ответили, что состояние поля вызывает серьезную озабоченность. В итоге комиссия РПЛ и Российского футбольного союза (РФС) проверила газон 29 сентября. Специалисты не нашли серьезных нарушений:

«Комиссия РФС и РПЛ провела проверку качества газона стадиона "Фишт", не выявила травмоопасных участков и нарушения плотности игровой поверхности поля. Технологии ухода за газоном на арене строго соблюдаются».

При этом в пресс-службе РПЛ отметили сниженную высоту и густоту покрова, «что негативно влияет на внешний вид поля».

Агрономы стадиона сейчас проводят мероприятия по улучшению качества покрытия. Комиссия дала рекомендации сотрудникам и в дальнейшем планирует контролировать динамику изменения качества.