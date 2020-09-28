После матча с «Краснодаром» в Сочи проверят состояние газона на стадионе «Фишт»

Краснодарский край

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Комиссия РФС и РПЛ 29 сентября проведет проверку газона на домашнем стадионе ФК «Сочи»

Напомним, матч «Сочи» — «Краснодар» закончился ничьей 26 сентября. После игры тренер черно-зеленых Мурад Мусаев заявил, что поле на стадионе «Фишт» ужасного качества, в котором у футболистов садились ноги.

В пресс-службе Российской премьер лиги 28 сентября сообщили, что состояние газона на матче 9-го тура вызвало серьезную озабоченность. Руководство лиги, клуба и стадиона провели совещание по видеосвязи с участием экспертов по футбольным газонам. Завтра комиссия РПЛ и Российского футбольного союза проверит состояние поля.

Как писали Юга.ру, 30 сентября в Салониках «быки» поборются с ПАОКом в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. В первой игре евротурнира «быки» на своем поле одержали победу над греческой командой.

Стадион «Фишт» ФК «Сочи» Футбол

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