Дзюба рассказал, что на поле стадиона «Фишт» было тяжело играть

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба прокомментировал игру с командой Турции в рамках Лиги наций УЕФА

Обе команды не проводили предыгровые тренировки на стадионе, чтобы поберечь газон. Игрок сборной России Артем Дзюба сообщил журналистам после матча, что футбольное поле «Фишта» оказалось тяжелым для игры.

«Тяжелое поле: ускоряешься, и ноги наливаются, будто под водой бежишь», — цитирует ТАСС спортсмена.

Он также отметил второй забитый мяч в ворота турецкой команды, который обеспечил Денис Черышов. «Во втором тайме открылось второе дыхание, стало полегче и забили. Денис — наша палочка-выручалочка. Выходит человек и забивает первым касанием», — подчеркнул Дзюба.

Как сообщали Юга.ру, сборная Россия 14 октября встретилась с национальной командой Турции в матче Лиги наций УЕФА. Игра прошла на сочинском стадионе «Фишт» и завершилась победой россиян — 2:0.