Футболист «Краснодара» Вандерсон получил серьезную травму в матче с греческим ПАОК

Накануне вечером черно-зеленые сыграли вничью против «Сочи». На пресс-конференции после матча тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что разочарован результатом. По его словам, команда в первом тайме действовала недостаточно агрессивно и жестко. Во втором тайме было больше контроля и моментов для гола, но после забитого мяча игроки снизили активность.

«Мы огорчены результатом, но что сделаешь? Будем дальше работать», — прокомментировал игру Мусаев.

Тренер добавил, что накануне соперник «Краснодара» в Лиге чемпионов ПАОК провел матч в греческом чемпионате. Он не выпустил на поле восемь спортсменов из основы, чтобы поберечь их. По словам Мусаева, у черно-зеленых нет возможности выпускать второй состав, так как у нас маленькая скамейка. Кроме того, для «Краснодара» важна каждая встреча и он идет от матча к матчу.

«В Сочи играть всем сложно. Еще усугубило поле ужасного качества, в котором просто садились ноги. Мы понимали, на что шли. Такие дилеммы у нас были и прошлый сезон: когда мы играли еврокубки и чемпионаты», — рассказал тренер.