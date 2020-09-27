Футболист «Краснодара» Вандерсон получил серьезную травму в матче с греческим ПАОК
Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев 26 сентября рассказал о травме полузащитника Масиэла Вандерсона
Накануне вечером черно-зеленые сыграли вничью против «Сочи». На пресс-конференции после матча тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что разочарован результатом. По его словам, команда в первом тайме действовала недостаточно агрессивно и жестко. Во втором тайме было больше контроля и моментов для гола, но после забитого мяча игроки снизили активность.
«Мы огорчены результатом, но что сделаешь? Будем дальше работать», — прокомментировал игру Мусаев.
Тренер добавил, что накануне соперник «Краснодара» в Лиге чемпионов ПАОК провел матч в греческом чемпионате. Он не выпустил на поле восемь спортсменов из основы, чтобы поберечь их. По словам Мусаева, у черно-зеленых нет возможности выпускать второй состав, так как у нас маленькая скамейка. Кроме того, для «Краснодара» важна каждая встреча и он идет от матча к матчу.
«В Сочи играть всем сложно. Еще усугубило поле ужасного качества, в котором просто садились ноги. Мы понимали, на что шли. Такие дилеммы у нас были и прошлый сезон: когда мы играли еврокубки и чемпионаты», — рассказал тренер.
Мусаев уточнил, что в этой игре у него нет претензий к судье, а момент с пенальти он не видел. Также он рассказал, что «Краснодар» хотел бы кого-нибудь купить до закрытия трансферного окна. Однако клубу нужен игрок с российским паспортом, что все осложняет. Сейчас специалисты работают в этом направлении и ищут варианты.
На 75-й минуте матча вместо Маркуса Берга на поле вышел Магомед-Шапи Сулейманов. У Мусаева поинтересовались причиной замены, на что он ответил, что в «Краснодаре» шведского футболиста обследуют и поймут, что с ним.
Тренер рассказал, что нападающий Ари появится на поле после паузы на сборную, так как у него проблемы с икроножной мышцей. Полузащитник Масиэл Вандерсон вряд ли сыграет в ответном матче с ПАОК.
«40 на 60, что сможет, может шансы еще меньше. Завтра у него дополнительное обследование, мы увидим, как это будет происходить. Небольшая динамика положительная есть, но травма достаточно серьезная», — резюмировал Мусаев.
Напомним, 30 сентября в Салониках «горожане» поборются с ПАОКом в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. В первой игре евротурнира «быки» на своем поле одержали победу над греческой командой.