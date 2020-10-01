В Краснодаре осудили на год мужчину, который толкнул полицейского во время карантинной вечеринки на Красной

Краснодарский край

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30 сентября стал известен приговор краснодарцу, который участвовал в потасовке на улице Красной ночью 7 июня

Инцидент произошел, когда на Кубани действовал карантин из-за коронавируса. В начале июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел послабления в режиме и разрешил открыть летние веранды в заведениях. В ночь на 7 июня молодые люди устроили около одного из баров на улице Красной вечеринку.

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К месту скопления приехал сотрудник ДПС. Между ним и отдыхающими произошел конфликт. По словам очевидцев, полицейский толкнул девушку, а позже его самого толкнул в спину мужчина. Также на видео попал момент, как девушка пробежалась по служебной машине. Ее арестовали на 13 суток и назначили ей штраф в 2 тыс. рублей.

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Случившееся начали расследовать в УМВД России по Краснодару, проверкой также занялись в СК. О потасовке высказался мэр города Евгений Первышов: он назвал ее «неприятным побочным эффектом».

30 сентября прокуратура Краснодарского края рассказала, что 30-летнего мужчину, который толкнул полицейского, осудили.

По данным ведомства, полицейские приехали на место, чтобы пресечь нарушение общественного порядка: на месте громко играла музыка из машины, к тому же автомобиль был припаркован в запрещенном для этого месте.

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У одного из мужчин в толпе «возник преступный умысел на применение насилия в отношении представителя власти», и он решил выразить недовольство из-за выключенной музыки:

«Будучи в состоянии алкогольного опьянения, реализуя свой преступный умысел, направленный на применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, сильно толкнул руками представителя власти в спину, отчего последний испытал физическую боль».

На краснодарца завели уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти). Ленинский районный суд изучил дело и назначил ему год лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

Краснодар Насилие Полиция

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