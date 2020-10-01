В Краснодаре осудили на год мужчину, который толкнул полицейского во время карантинной вечеринки на Красной

30 сентября стал известен приговор краснодарцу, который участвовал в потасовке на улице Красной ночью 7 июня

Инцидент произошел, когда на Кубани действовал карантин из-за коронавируса. В начале июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел послабления в режиме и разрешил открыть летние веранды в заведениях. В ночь на 7 июня молодые люди устроили около одного из баров на улице Красной вечеринку.

К месту скопления приехал сотрудник ДПС. Между ним и отдыхающими произошел конфликт. По словам очевидцев, полицейский толкнул девушку, а позже его самого толкнул в спину мужчина. Также на видео попал момент, как девушка пробежалась по служебной машине. Ее арестовали на 13 суток и назначили ей штраф в 2 тыс. рублей.

Случившееся начали расследовать в УМВД России по Краснодару, проверкой также занялись в СК. О потасовке высказался мэр города Евгений Первышов: он назвал ее «неприятным побочным эффектом». 30 сентября прокуратура Краснодарского края рассказала, что 30-летнего мужчину, который толкнул полицейского, осудили. По данным ведомства, полицейские приехали на место, чтобы пресечь нарушение общественного порядка: на месте громко играла музыка из машины, к тому же автомобиль был припаркован в запрещенном для этого месте.