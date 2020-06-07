Мэр Краснодара назвал неприятным побочным эффектом ночную вечеринку на улице Красной

Краснодарский край

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Глава Краснодара Евгений Первышов 7 июня заявил о необходимости расследовать инцидент, который произошел минувшей ночью в центре города

Напомним, со вчерашнего дня в Краснодарском крае начал действовать ряд послаблений в режиме карантина, в том числе ресторанам, барам и кафе разрешили открыть летние веранды. 

В ночь на 7 июня в соцсетях появилось несколько видеозаписей, на которых возле бара в центре Краснодара собралась толпа молодых людей, а позже между участниками уличной вечеринки и полицейским произошел конфликт. В УМВД по Краснодару порталу Юга.ру рассказали, что занимаются расследованием инцидента.

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Днем 7 июня в пресс-службе городской администрации сообщили, что жильцы домов, расположенных на Красной, вызвали полицейских. Однако появление правоохранителей не сразу поспособствовало наведению порядка: участники вечеринки устроили с ними словесную перепалку. Кроме того, на видео попали моменты, на которых парень толкнул сотрудника МВД, а девушка пробежалась по полицейской машине, а затем попыталась вырваться из рук сотрудника ДПС.

В мэрии сообщили, что полиция устанавливает участников массовых беспорядков. Кроме того, в Роспотребнадзор направят документы для проверки баров и кафе, которые находятся на улице Красной между Карасунской и Чапаева и работали накануне.

Глава Краснодара Евгений Прервышов призвал полицию и Роспотребнадзор провести тщательное расследование происшествия. 

«Печально, что мы получили такой неприятный побочный эффект при ослаблении карантинных мер, — заявил мэр. — Этот инцидент не красит наш город. Сегодня необходимо восстанавливать экономическую деятельность, поэтапно возвращать в работу предприятия. И очень важно, чтобы и предприниматели, и горожане понимали важность соблюдения условий, которые определяют, в первую очередь, санитарные врачи. Чтобы не было подобных ситуаций, и провокаторы не навредили ни работе бизнеса, ни горожанам».

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Сотрудники полиции проверяю, законно ли один из баров работал навынос на уличных столах. Материалы направят в краевое управление Роспотребнадзора. Руководителю грозит наказание по статьям  «Самоуправство» и «Нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, где существует угроза возникновения ЧС».

Евгений Первышов Карантин Коронавирус Краснодар Общественное питание Полиция Развлечения Рестораны

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