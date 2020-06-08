СК начал проверку после карантинной вечеринки в центре Краснодара

Краснодарский край

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Следственный комитет Кубани 8 июня сообщил о начале проверки по факту конфликта нескольких молодых людей с полицией, который произошел в ночь на 7 июня на улице Красной в Краснодаре

Губернатор Кубани с 6 июня ввел некоторые послабления в режиме карантина в регионе. Например, ресторанам, барам и кафе разрешили открыть летние веранды. В ночь на 7 июня в соцсетях появилось несколько видеозаписей, на которых возле бара в центре Краснодара толпа людей устроила вечеринку. Позже некоторые молодые люди начали конфликтовать с полицейскими. В УМВД по Краснодару порталу Юга.ру рассказали, что занимаются расследованием инцидента.

Накануне днем произошедшее прокомментировал мэр города Евгений Первышов. Он назвал инцидент неприятным побочным эффектом ослабления карантинных мер.

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Днем 8 июня в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что начали проверку после опубликованных в интернете видео. На кадрах одного из роликов девушка запрыгнула на капот служебной машины сотрудников ГИБДД, пробежала по крыше и скрылась. На другой записи молодой человек, по словам представителя ведомства, «применил в отношении сотрудника ДПС физическую силу».

По поручению руководителя СК по Краснодарскому краю Вадима Бугаенко ведомство организовало доследственную проверку.

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