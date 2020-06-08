СК начал проверку после карантинной вечеринки в центре Краснодара

Следственный комитет Кубани 8 июня сообщил о начале проверки по факту конфликта нескольких молодых людей с полицией, который произошел в ночь на 7 июня на улице Красной в Краснодаре

Губернатор Кубани с 6 июня ввел некоторые послабления в режиме карантина в регионе. Например, ресторанам, барам и кафе разрешили открыть летние веранды. В ночь на 7 июня в соцсетях появилось несколько видеозаписей, на которых возле бара в центре Краснодара толпа людей устроила вечеринку. Позже некоторые молодые люди начали конфликтовать с полицейскими. В УМВД по Краснодару порталу Юга.ру рассказали, что занимаются расследованием инцидента. Накануне днем произошедшее прокомментировал мэр города Евгений Первышов. Он назвал инцидент неприятным побочным эффектом ослабления карантинных мер.