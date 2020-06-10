Суд отправил под арест участницу уличной вечеринки в Краснодаре, которая запрыгнула на полицейскую машину
10 июня стало известно о решении суда в отношении участницы инцидента с полицейскими на улице Красной в Краснодаре
Как писали Юга.ру, с 6 июня в Краснодарском крае разрешили открыться кафе и ресторанам, у которых есть веранды и террасы. В ночь на 7 июня около одного из баров на улице Красной в краевом центре собралась уличная вечеринка. Из припаркованных машин громко играла музыка, а стоявшие на тротуаре молодые люди подпевали.
На место подъехал сотрудник ДПС. Очевидцы сняли на видео, как между полицейским и толпой произошел конфликт. Также на видео попал момент, как девушка забежала на капот служебной машины и пробежалась по ее крыше. Позже ее схватил сотрудник МВД, а она попыталась сбежать.
После конфликта полиция и Следственный комитет начали проверку, а мэр Краснодара назвал случившееся неприятным побочным эффектом. В Роспотребнадзор направили документы для проверки баров, которые находятся в том квартале, где случилась потасовка.
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10 июня в пресс-службе УМВД России по Краснодару порталу Юга.ру сообщили, что установили личность участницы вечеринки, которая нарушила общественный порядок и выразила «явное неуважение к обществу». Ей оказалась ранее не судимая 23-летняя жительница Армавира. Девушку задержали по месту проживания и доставили в Краснодар.
В отношении нарушительницы составили три административных протокола: по статьям «Мелкое хулиганство», «Нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности» — за несоблюдение социальной дистанции и передвижение между муниципалитетами, а также за нарушение ПДД пешеходом, которое повлекло создание помех для движения транспорта. Также оценивается материальный ущерб, который девушка нанесла машине.
Паблик «Туподар» опубликовал видео, на котором девушка объясняет свой поступок тем, что хотела отвлечь внимание полицейских от «очень молодых ребят, лет по 18».
«Это не был ни в коем случае не призыв. Я не призывала молодежь делать то же самое. Я раскаиваюсь в том, что это произошло, — не то чтобы даже раскаиваюсь — я не хотела бы, чтобы это видели люди, так как это увидело большое количество людей. Это не есть хорошо. Я раскаиваюсь исключительно в том, что молодежь решила, что я выразила какой-то знак протеста, а это была элементарная защита», — сказала девушка на допросе.
Ленинский районный суд назначил правонарушительнице арест сроком на 13 суток и штраф в 2 тыс. рублей.
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