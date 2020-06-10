Суд отправил под арест участницу уличной вечеринки в Краснодаре, которая запрыгнула на полицейскую машину

10 июня стало известно о решении суда в отношении участницы инцидента с полицейскими на улице Красной в Краснодаре

Как писали Юга.ру, с 6 июня в Краснодарском крае разрешили открыться кафе и ресторанам, у которых есть веранды и террасы. В ночь на 7 июня около одного из баров на улице Красной в краевом центре собралась уличная вечеринка. Из припаркованных машин громко играла музыка, а стоявшие на тротуаре молодые люди подпевали.

На место подъехал сотрудник ДПС. Очевидцы сняли на видео, как между полицейским и толпой произошел конфликт. Также на видео попал момент, как девушка забежала на капот служебной машины и пробежалась по ее крыше. Позже ее схватил сотрудник МВД, а она попыталась сбежать.

После конфликта полиция и Следственный комитет начали проверку, а мэр Краснодара назвал случившееся неприятным побочным эффектом. В Роспотребнадзор направили документы для проверки баров, которые находятся в том квартале, где случилась потасовка.