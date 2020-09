В Краснодаре сделали еще одну операцию девочке из США с большим родимым пятном на лице

View this post on Instagram

Acordei muito feliz e com fome e pra completar esse dia lindo, hoje eu não chorei na clínica ������������������ Já estou recuperada 100% graças a Deus ♥️ Ps: lacinho lindo que ganhei da @alicebowtique ♥️ Obrigada titia #birthmark #selfesteem #gofundme #vakinha #caringmattersnow #nevus #rareskincondition #covid19 #live #bareyourbirthmark #quarantine #breastfeeding #mom #love #filha #amor #photoshoot #nevuslove #maeefilha #bringingawareness #luna #amordemãe #bow #lovetheskinyourein #somostodosluna #awareness #luna.love.hope #vida #bekind #showlove #art4voice